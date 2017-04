Moria Casán presume de su nueva figura en tanga a los 70 años

-

Orgullosa de su renovada figura, Moria Casán publicó en la red social una fotografía hot que muestra su estilizado cuerpo.

"La One" fue fotografiada mientras le realizaban un tratamiento en un centro de estética. En la imagen, se puede apreciar su espalda desnuda y su retaguardia cubierta por una diminuta tanga blanca.

Tiempo atrás, consultada sobre su rejuvenecimiento, Moria comentó a Paparazzi: "La medicina ortomolecuar ya fue, hay que apostar a la medicina cuántica que te mejora la piel", y añadió: "También, apuesto a los sueros de aminoácidos. Me alimento normalmente, como harinas una vez a la semana. Ahora, estoy comiendo poca carne, me hartó. Además, me tomo alguna que otra pastillita homeopática", dijo.

Moria volverá al Bailando por un sueño como jurado y también hará radio.