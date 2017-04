"Su" confirmó que Gasalla estará en su vuelta a la TV

15/04/2017 -

Tras la comentada ausencia de Antonio Gasalla en el brindis de cierre de ciclo de Susana Giménez, a fines del año pasado, se encendieron las alarmas y los rumores sobre un posible enojo con la producción del programa y hasta con Susana fue comidilla para la prensa rosa.

Si bien el capocómico desmintió cualquier problema con la diva, otra noticia dio cuenta que entre ambos está todo más que bien: Susana anunció en su cuenta de Twitter que el humorista estará en su nuevo ciclo.

"Feliz de tener al gran Antonio Gasalla este año otra vez conmigo. Un beso, Su", escribió la conductora estrella para así tirar por la borda cualquier rumor de despedida del humorista.

De esta manera, Susana, que este año celebrará 30 años en la televisión argentina, volverá a tener a su lado a su partenaire luego de los dimes y diretes que acapararon la atención de la prensa, y que apuntaban a un problema entre el cómico y la producción de la "Su". Según había trascendido, Gasalla estaba furioso porque en el sketch de "La abuela" tenía poco tiempo para hablar.

"Hace un día o dos me llamaron para empezar a hablar sobre el nuevo contrato. Yo trabajo con Susana hace como 25 años. Yo venía pidiendo hacer otra cosa porque ella quería hacer siempre ‘La abuela’, y el año pasado pidieron ‘La empleada pública’. Yo recién tuve una conversación con alguien de la producción y que haga ‘La empleada pública’ es casi seguro. Pero también, a veces, deben querer que haga ‘La abuela’. El año pasado también querían hacer ‘La abuela’, pero después venía Lali Espósito, los brasileños de no sé qué, y no quedaba tiempo", había dicho el actor en diálogo con el programa radial ‘Agarrate Catalina’, por La Once Diez, a principios de este mes.

Y, luego, aclaró que no tuvo ningún problema con Susana ni con su producción por los tiempos de ‘La abuela’, sino que ‘fue porque de golpe me dicen que entraba en el final y no había llevado un traje’.