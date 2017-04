Fotos Sarmiento y Racing cierran el sábado de fútbol.

Sarmiento y Racing cerrarán el sábado de fútbol cuando a partir de las 20 animen el último encuentro de esta jornada.

Para Teté Quiroz, entrenador del local, será un partido especial ya que se enfrenta al club del cual es hincha y socio vitalicio. “Si me dieran a elegir, sacaría a Racing del fixture. Es inevitable que se me mezclen las cosas cuando tengo que jugar contra este equipo. Me cuesta mucho separar”, declaró a los medios el entrenador.

El DT del Verde, vaticinó un partido parejo. "Lo imagino abierto porque nosotros siempre vamos a buscar, imponiendo lo nuestro. Y Racing, por características, también. Seguro habrá una disputa en el medio para ver quién maneja más la pelota y quién ataca más rápido", sostuvo.