Cuáles son los nuevos modelos de 0km y las características de las distintas marcas

Hoy 20:55 - La lista de nuevos modelos que se incorporan a la venta son el Peugeot 301; los Ford Mondeo y S Max; los Volkswagen Passat y la pick up Amarok V6; los Toyota Etios y el nuevo Corolla; el Honda New FIT; los Citroën C3 Urban y Automático; los Chevrolet Captiva y Tracker; el Audi R8 V10 Plus; el Jeep Renegade Automático; el Kia Soul y los Mercedes- Benz Clase G y Sprinter 4x4, así como las distintas versiones de cada uno. En el primer caso se trata de una berlina compacta que pretende ser uno de uno de los vehículos de la marca con el mayor volumen de ventas en todo el mundo y propone un diseño y unas prestaciones modernas cuidadosamente adaptadas a las expectativas de los diferentes mercados en que se comercializa. Posee una longitud de 4.440 mm, una buena habitablidad en las plazas traseras merced a su distancia entre ejes de 2.650 mm y un volumen de baúl de 506 dm3. La tecnología estará presente en el Peugeot 301 con un sistema de infoentretenimiento con una pantalla táctil de siete pulgadas, que también incluye cámara de retroceso y navegador satelital. En esta segunda generación recientemente presentada en Europa que llega a nuestro país, se le agrega los nuevos códigos estilísticos de la marca además de conectividad entre otros puntos. Estará disponible con una oferta de un motor naftero de 1.6 litros de 115 CV y uno diésel. En tanto, Ford ya muestra su nuevo Mondeo 2017. Es un restyling de la quinta generación del sedán del Segmento D (mediano). Tuvo estéticos por fuera y por dentro, en la oferta mecánica y más equipamiento. Llega importado de México y ya está a la venta. Otro de los cambios es que dejó de ofrecerse 2.5 16v atmosférica de 175 cv y 237 Nm. Ahora todos los Mondeo llegan con el motor Ecoboost 2.0 16v, con turbo, intercooler, inyección directa y caja automática- secuencial de seis velocidades y tracción delantera. En tanto, VW marcará un nuevo hito en la historia de Amarok, convirtiendo a la Nueva Amarok V6 en el vehículo más potente del segmento de las pick-ups medianas. La nueva Amarok V6 cuenta con el nuevo y potente motor de 3.0 l TDI de 6 cilindros en V con 224 CV y función OverBoost, que reúne todo lo que se espera de un todoterreno de primera clase. En combinación con una transmisión automática de 8 marchas y la tracción permanente sobre las cuatro ruedas, la nueva Amarok V6 proporciona un alto nivel de satisfacción al volante y una gran performance dinámica. Por su parte, Toyota presenta la nueva versión el Corolla. Se trata del restyling de la undécima generación del sedán de la marca para el Segmento C . Esta generación, comenzó a recibir una actualización en todo el mundo, desde el año pasado. Por fuera, la trompa es completamente nueva. Se rediseñaron los paragolpes, la parrilla y hasta las tomas de aire. Además, la versión con estética deportiva XRS tiene ópticas exclusivas, más afiladas. Otra marca que llega con novedades es Chevrolet. En su modelo Tracker llega con un restyling importada de México. En la parte mecánica no ofrece novedades. Conserva la misma motorización naftera, de 1.796 cc, con 16 válvulas e inyección multipunto. La versión con tracción delantera se combina con una caja manual de cinco velocidades. La versión 4WD (sistema de doble tracción a demanda) se ofrece sólo con caja automática de seis cambios. La versión tope de gama LTZ+ Automática 4×4 sumó equipamiento de seguridad, como alerta de cambio de carril, aviso de riesgo de colisión frontal, alerta de punto ciego y aviso de tráfico cruzado trasero.l