Una artesana santiagueña recrea en sus diseños el encanto del tejido a mano

Hoy 21:08 - El tejido aparece desde los primeros tiempos como una de las primeras actividades realizadas por las manos del hombre. Hoy, a pesar del avance que tuvo este arte (como el tejido textil), nada se compara con el tejido a mano, donde se vuelca sobre una prenda, no solo creatividad, diseño, sino pasión, belleza, placer y arte. Los tejidos de Marcela Lahorca tienen esta peculiaridad. ¿Cuál es el nombre de tu emprendimiento? Este proyecto lleva mi nombre “Marcela Lahorca Tejidos Artesanales”. Lo que realizo son distintas prendas (pullover tops, ponchos, etc.), pero sobre todo bolsos artesanales con accesorios. Desde muy chica aprendí a tejer. Poco a poco fui perfeccionándome para la elaboración de cada prenda. Al principio la idea siempre fue tejer por el placer de hacerlo, para la familia, amigos, sin costo alguno. Quizás la necesidad de mostrar y hacer conocer lo que hacía, me llevo a ofrecer mis productos con un costo para convertirse en un oficio que me encanta. Ya hace más de tres años que empecé como emprendedora y artesana. De a poco vamos creciendo. ¿Cuál fue la inversión inicial que realizaste? La inversión de este proyecto fue mínima aunque el material con el que trabajo es de muy buena calidad. Lo que, la máxima inversión es el tiempo, pues para realizar una prenda (ej. Bolso) me lleva entre 10 y 15 días. ¿A que te dedicabas antes de comenzar con esta iniciativa? Siempre me dediqué a la docencia, soy maestra de grado y profesora de Danzas Folclóricas Argentinas, y puedo combinar muy bien mis oficios, sin descuidar ninguno de los dos. ¿Cómo surgió la idea de dedicarte a este emprendimiento? Al ver que gustaba mi trabajo y preguntaban “¿Quién lo hizo?” me animé a ofrecerlos. Primero a gente cercana a mí, que de a poco fue haciéndome “propaganda”. Los pedidos empezaron a crecer y empezó un gran desafío, de que los clientes siempre estuvieran conformes con lo que se llevaban. ¿Cuáles fueron los miedos al iniciarte en esta tarea? En todo proyecto hay temor por cómo será el resultado del mismo. Uno invierte tiempo, dinero y siempre dentro de todo, espera lo mejor. En esto pongo mucha dedicación para que a la gente le guste y quiera comprar lo que ve. ¿Cuáles crees que son las dificultades más importantes para el emprendedor? Insertarse, tener un lugar donde exponer. Mantener vigente este oficio. Para eso siempre estoy ideando productos innovadores con un toque personal, fino y delicado. También es importante estar al tanto de lo que ofrece el mercado para este rubro. ¿Qué tipo de asistencia recibiste desde alguna entidad oficial o cómo fuiste aprendiendo? Perfeccionarme, informarme, aprender. También me asesoré en cuanto a la presentación de mis productos y diseño de la marca. ¿En qué punto crees que está hoy el emprendimiento? Si bien ya hace un tiempo que me dedico a este oficio, creo que todavía estoy dando los primeros pasos. Lleva su tiempo, pero lo importante es que disfruto de este proyecto y que de a poco va llegando a la gente. ¿Hay herramientas oficiales para ayudar a los emprendedores? No estoy informada a cerca de este tema. Sería muy positivo para todas las personas que nos dedicamos a esta tarea. ¿Cuáles son los factores que más gravitan a la hora de desarrollar tu emprendimiento? Económicos, de tiempo. Es fundamental distribuir bien los horarios para poder cumplir con mis clientes. ¿Cómo utilizas las redes sociales para hacerte conocer? Es un medio que nos ayuda a llegar a varios lugares. Compartir, viralizar lo que hacemos, nos ayuda a seguir creciendo. ¿Cuáles son los proyectos que tienes para el futuro? Siempre está la idea de seguir creando prendas novedosas, para que la gente pueda apreciar y adquirir un tejido original, hecho a mano y con talento.l