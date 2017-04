“El booktuber es una tendencia en alza que sirvió para romper con el individualismo de la literatura”

Hoy 21:16 - En internet, los blogs y en las redes sociales hay cabida para multitud de temáticas. Quizás lo que para muchos aun es algo nuevo -al menos para Santiago del Estero- el fenómeno del youtuber de literatura (o booktuber), despierta grandes seguidores en nuestro país y el mundo entero. Ése será una de las grandes propuestas que traerá para este año la 43ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires que se hará del 27 de abril al 15 de mayo. Antes de su llegada al país, EL LIBERAL dialogó con uno de los booktubers del momento, el joven español Sebastián García Mouret, periodista y escritor asturiano de 20 años, quien se describe a sí mismo como “un escritor de nacimiento, periodista de corazón, conferenciante de afición y youtuber de profesión”. El mes próximo, la movida juvenil de la Feria del Libro contará con la presencia de este referente de los adolescentes lectores que seguramente, como lo hace a través de las redes sociales y desde su cuenta de YouTube, será una buena oportunidad para opinar libremente sobres libros y descubrir nuevas lecturas, abrir mentes a otros gustos e interactuar con personas que tienen la misma pasión. “Creo que un adolescente necesita ver que existe una literatura que hable su mismo lenguaje, y que no todos los libros tienen un autor muerto hace cuatrocientos años”, revela el aficionado de los libros. “Mis planes de convertirme en un escritor ermitaño y solitario, recluido en alguna cabaña perdida de algún bosque incomunicado con el mundo, se vieron frustrados”, cuenta el joven asturiano. Sin embargo, con internet y especialmente mediante YouTube, Sebastián pudo desarrollar su pasión por la literatura y compartirla con cientos de miles de personas, no sólo en España, sino en todo el mundo. Para saber un poco más sobre Sebastián García Mouret, se lo podrá ver en acción en la tercera edición del “Encuentro Internacional de Booktubers”, del que participarán jóvenes lectores activos de toda América Latina y de otros países de habla hispana. Será el viernes 12 y sábado 13 de mayo. Un conocido en las redes Con el paso del tiempo, la constancia con la que subía videos a la web y su notorio gusto por la literatura, lo llevaron a ser reconocido dentro del mundo de YouTube. El joven español, contó a Viceversa sobre sus expectativas de llegar a la Argentina y conocer en profundidad la producción literaria del país, y por supuesto, intercambiar con los booktubers. “Pues tengo las expectativas sumamente altas. La Argentina es un país que no conozco, y una feria de la que me han hablado muchísimo (todo han sido cumplidos), así que tengo unas ganas inmensas de llegar y encontrarme con el público argentino”, recalcó. ¿Cómo explicarías el fenómeno “booktuber”? ¿Crees que es una tendencia en ascenso o es más bien algo pasajero? -Es una tendencia en alza, aunque claro ¿Qué te va a decir un booktuber? Lo explicaría como un fenómeno liberalizador de la lectura. Nos ha brindado un espacio sin elitismos ni reproches para hablar de todo tipo de literatura y disfrutando de este acto tan entretenido y enriquecedor. Los lectores (y especialmente los lectores jóvenes) necesitaban un espacio donde compartir esta afición en libertad, y romper con el individualismo de la literatura... de las clases magistrales y de los críticos de los periódicos. Y ese espacio lo han encontrado en booktube. ¿Puede ser un gran negocio independiente recomendar libros en YouTube? -Puede llegar a serlo, por supuesto. Allá donde haya público, habrá marcas interesadas en comprar un espacio delante de ese público. ¿Te parece que los booktubers fomentan el hábito de la lectura? -Sin dudarlo ni un segundo, aseguro que el movimiento booktuber, y lo he vivido en mis carnes, ha sido capaz de acercar la lectura a muchos reticentes que no querían abrir un libro. No hemos hecho nada extraordinario, la lectura ya tenía las herramientas para engancharlos, pero les hemos hablado en un lenguaje cercano y ameno, y les hemos hablado de novelas que igual no conocían. ¿Qué libros clásicos de la literatura has compartido en YouTube? -¡Incontables! Desde Jane Eyre, a Don Quijote, pasando por Orgullo y Prejuicio o incluso Frankenstein… y ¿cómo olvidar al guardián entre el centeno? ¿Qué impacto consideras que tiene este fenómeno en la Argentina?- Muy grande. Inmenso diría yo. Es de las audiencias más presentes en los análisis de booktube. Comparten, comentan, tuitean, disfrutan y sobre todo, leen. ¿Cree que esta experiencia les ha permitido a muchos jóvenes tomar por primera vez un libro? - No es que lo crea, es que me lo confirman constantemente. El feedback que recibo a diario son jóvenes dándome las gracias por mostrarles una novela, padres encantados con que sus hijos les pidan libros gracias a booktube o incluso profesores que disfrutan poniendo nuestros vídeos en el aula. ¿Los jóvenes han descubierto las capacidades potenciales de la red? -Todo lo contrario. La red nos ha mostrado a todos las capacidades potenciales de los jóvenes. Y me incluyo. Siempre fui muy invisible a los ojos de mis profesores. Años más tarde (ya en la universidad) muchos se asombraron de la “doble vida” en la red que llevaba, mientras me daban clase. Hay que aprender a conocer a los jóvenes, y que mejor espacio para conocer a una persona que aquel en el que se siente libre. ¿Qué escritor argentino te gustaría recomendar a los jóvenes lectores? -¡Válgame el cielo! Yo voy a la Argentina a que me recomienden ustedes su literatura a mí… quiero volver impregnado de autores de esa tierra. Aunque siento debilidad por Alejandra Pizarnik y Julio Cortázar, por supuesto.