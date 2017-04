Escritores internacionales engalanarán la 43ª Feria Internacional del Libro

Hoy 21:21 - A días del comienzo de la 43ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, crece una gran expectativa del encuentro cultural que se hará en nuestro país, con una notable lista de invitados internacionales que ya confirmaron su presencia. Participarán de la feria, que se llevará a cabo del 27 de abril al 15 de mayo de 2017, Carlos Ruiz Zafón uno de los autores más reconocidos de la literatura internacional actual y considerado el escritor español más leído en todo el mundo después de Cervantes; el novelista, periodista y dramaturgo italiano Alessandro Baricco; el exitoso escritor norteamericano John Katzenbach, autor de El psicoanalista entre otros best sellers; los escritores españoles Arturo Pérez-Reverte y Javier Cercas, reconocidos ambos en todo el mundo; la novelista irlandesa Cecelia Ahern autora de Postdata te amo, cuya adaptación al cine le dio reconocimiento y proyección internacional; el escritor y guionista israelí Etgar Keret, uno de los más leídos en su país, especialmente entre los jóvenes y Benjamin Lacombe el ilustrador francés más influyente y admirado de su generación. Los Ángeles Ciudad Invitada de Honor 2017 desembarcará con una comitiva de primer nivel de la que ya se ha confirmado que serán parte Gregg Hurtiz, guionista y autor de quince exitosas novelas, muchas han sido best sellers del New York Times; Jim C. Hines escritor de fantasy para jóvenes lectores y reconocido blogger y Héctor Tobar premio Pulitzer y autor del libro Deep Down Dark, sobre los mineros chilenos de Atacama que inspiró la película Los 33. Dentro de la nutrida programación se destaca el sexto Diálogo de Escritores Latinoamericanos, que se desarrollará del sábado 6 al martes 9 de mayo y que contará con narradores de excelencia. La delegación brasilera será un verdadero lujo y estará compuesta por Nélida Piñón, Férrez y Douglas Diegues; también participarán el boliviano Edmundo Paz Soldán y el colombiano Ricardo Silva Romero. El Festival Internacional de Poesía, que este año cumple doce ediciones ininterrumpidas y que se llevará a cabo entre el viernes 28 y el domingo 30 de abril, tendrá entre sus participantes al chileno Raúl Zurita y los españoles Luis García Montero y Andrés Sánchez Robayna. La tercera edición del Encuentro Internacional de Booktubers del que participarán jóvenes lectores activos de toda América Latina y de otros países de habla hispana será el viernes 12 y sábado 13 de mayo. Esta actividad se verá, además, potenciada por la presencia del Booktuber español Sebastián García Mouret. En el marco de las actividades educativas de la Feria participarán del 19° Congreso Internacional de Promoción de la Lectura y el Libro, que irá del jueves 11 al sábado 13 de mayo, contará con la presencia de la autora brasileña de literatura infantil y juvenil Marina Colasanti, la escritora española ganadora del Premio Herralde Marta Sanz y el poeta chileno Elicura Chihuailaf, ganador del Premio Nacional de Poesía Jorge Teillier. Además en las 26° Jornadas Internacionales de Educación, del 28 y 29 de abril, se destaca la presencia del pedagogo español Miguel Ángel Zabalza y de la especialista en filosofía para niños Ellen Duthie