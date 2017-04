¡Cristo ha resucitado! La muerte ha sido vencida

Hoy 21:38 - El primer día de la semana, es decir, el domingo, en el que los cristianos celebran su asamblea litúrgica, María de Magdala siguiendo los impulsos de su corazón va de madrugada al sepulcro. Ve que la piedra ha sido quitada y corre a Pedro y al discípulo al que Jesús amaba y les dice: “han quitado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto”. María al ver la piedra corrida pensó que lo “habían llevado al Señor”, evidentemente todavía estaba desconcertada. Sólo el posterior encuentro con Jesús le quitará sus dudas. Ante las palabras de María, Pedro y el “discípulo” se pusieron a correr hacia el sepulcro lo que expresa el amor que ambos sentían por Jesús. El discípulo llega primero que Pedro, ve los lienzos colocados allí, pero no entra. Pedro, que llega después, entró al sepulcro, vio los lienzos y el velo que cubría la cabeza del cadáver de Jesús colocados en distintos lugares. ¿cuál fue su reacción? El texto no lo dice explícitamente, pero podemos suponer que se quedó pensativo, tratando de interpretar el enigma. Lo que era seguro, es que el cadáver de Jesús no había sido robado. Luego, entró el discípulo amado, “vio y creyó”. La intimidad con el Señor, su amor incondicional, le permite reconocer el “misterio de su presencia” a través de estos indicios que quedaron en el sepulcro. Su amor por Jesús hizo que se le abriera la mente y el corazón para entender que el Señor había sido glorificado. Después, en el encuentro personal con él, descubrirá el verdadero sentido de la Resurrección. Por ahora, al ver los signos, se da cuenta que Jesús ha vencido a la muerte. Conclusión Los cristianos celebramos hoy la fiesta de Pascua, el triunfo de Jesús sobre el pecado, la muerte y todo aquello que esclaviza a los hombres. El Padre ha resucitado a Jesús de entre los muertos para rehabilitar su causa: el Reino de Dios que desde ahora actúa en el mundo poniendo en crisis los viejos modelos de relaciones humanas, con la naturaleza y con Él mismo. Hay un horizonte nuevo de expectativa para la humanidad, no estamos condenados al fracaso y al sufrimiento. Ahora sí, es posible un mundo de hermanos, la búsqueda de paz universal recobra su vigencia y la justicia largamente esperada encuentra su cauce. Sólo el amor de Dios, hecho misericordia en el servicio a los últimos de la sociedad, será un signo creíble de estos nuevos tiempos de gozo y esperanza. Los cristianos vivimos en la presencia del Cristo Resucitado, no hay lugar para el sufrimiento, el pesimismo y la indiferencia. Nuestra vida debe estar animada por el Espíritu de Jesús. Nada ni nadie puede alejarnos de su amor, en todo vencemos por Aquél que nos amo. ¡Cristo está vivo! Anunciémoslo al mundo, compartamos su presencia con todos.