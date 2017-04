FÚNEBRES | 16 de Abril de 2017

Hoy 22:25 -

FALLECIMIENTOS

- Raúl Alberto Díaz (Sumamao)

- Teresa Berti (Las Termas)

- Yolanda Ofelia Rodríguez (Fernández)

- José Mario Quiroga (Fernández)

- Olinda Gabina Contreras (Frías)

- Antonio del Carmen Luna

- Ramón Eduardo Lugones (Loreto)

- Olga del Rosario Salvatierra

- Lorenzo Rolando Sayago

- Hugo Marcelo Bustamante

- Roberto Ovidio Tijera

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BUSTAMANTE, HUGO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Un dia como hoy elevaste tus alas para encontrarte con Dios en esa morada que elegiste más allá del sol. Oramos para que descanses en paz en la gloria del Señor. Su esposa Margarita Llapur de Bustamante, sus hijos Mariela Lucía, Adriana Marcela y Hugo Marcelo, hija pol. María del Carmen Albornoz, nietos Gustavo, Ignacio, Marcos, Matías y Maia participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Ruegan oraciones en su memoria.

BUSTAMANTE, HUGO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Su esposa Margarita Llapur, hijos Adriana, Hugo, Mariela, h. pol. María del Carmen Albornos, nietos Gustavo, Ignacio, Marcos, Matías, Maia part. su fallec. y que sus restos fueron inhum. en el cement. Parque de la Paz. Servicio Iosep. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

BUSTAMANTE, HUGO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Su hija Mariela Lucía Bustamante participa con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Ruegan oraciones en su memoria.

BUSTAMANTE, HUGO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Su hija Adriana Marcela Bustamante, sus nietos Gustavo e Ignacio participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Ruegan oraciones en su memoria.

BUSTAMANTE, HUGO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Su hijo Hugo Marcelo Bustamante, hija política María del Carmen Albornoz y sus nietos Marcos, Matías y Maia participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Ruegan oraciones en su memoria.

BUSTAMANTE, HUGO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Su consuegro Walter Hugo Albornoz y su hija María del Carmen Albornoz participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Ruegan oraciones en su memoria.

BUSTAMANTE, HUGO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. "Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los Cielos". Carlos M. rojas Bustamante y flia. acompañan a la familia de su tio querido.

BUSTAMANTE, HUGO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Rubén Pikaluk, su Sra. Patricia Nabac y sus hijas Nahiara, Natasha y Nicole Pikaluk acompañan a su hija Adriana en estos tristes momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

BUSTAMANTE, HUGO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Su vecina Dora Rodríguez de Aranda, sus hijos Jorge, Gladys, Marta, Sandra y sus respectivas flias. acompañan a su esposa e hijos en tan irreparable perdida.

BUSTAMANTE, HUGO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Compañeros de su hijo Hugo; Franco, romina, Pablo B., Jorge A., Pedro A., Gino, Nelson, Pablo H., Alejandro, Rafael, Alides, Pablo P., Fernando, Diego, Ismael, Miguel, Exequiel, Servio, Miltan, Ernesto, Eduardo, Marcelo, Joel, Ignacio, Rolando, Ricardo, Beto y Álvaro participan con dolor su fallecimiento.

BUSTAMANTE, HUGO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Sus amigos del Colegio Ntra. Sra. de la Misericordia participan con pesar su fallecimiento y acompañan a Adriana y flia. en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

BUSTAMANTE, HUGO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Beatriz Santillán, Mariana Bossi, Marthavelina Taboada Lissi, Carmela Trejo, Rita Guzmán, Patricia López, Patricia Nabac, Mariana Gadán, Liliana Ponce Faila, Noelia Rapetti, Silvia Susana Díaz Martuffi, amigas de su hija Adriana Bustamante participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CERRO, ERNESTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 11/4/17|. María Fanny Medina participa el fallecimiento del hermano de su amiga Adriana y ruega oraciones en su memoria.

CORONEL DE AUATT, RAMONA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Madre mía, te fuiste callada sin que nadie te escuche, tu decías que no querías seguir sufriendo y no hacer sufrir a los demás. Te fuiste en paz, sin dolor madre mía. Sus hijos Bochín y Graciela, sus nietos y bisnietos, su hijo político Lito Diósquez que te hizo el aguante, toda tu vida, de tus antojos y ocurrencias. Agradecemos infinitamente. Tus fieles enfermeros Walter Concha y Manuel Medina a tus fieles servidores Mariana Bravo y Dora Trejo. Que en estas pascuas nos derrames miles de bendiciones y que brille para ti Madre la luz que no tiene fin. Rogamos oraciones en su querida memoria.

CORTÉS, LIDIA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. La comunidad educativa de la Escuela de Capacitación nº 10 participa el fallecimiento de la madre de la compañera Aurora Escobar. Elevan oraciones en su memoria.

GER, CELIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/17|. Sara B. N. de Hounau participa con tristeza el fallecimiento de una amiga de la Juventud, cuyo padre fue el padrino espiritual de su esposo y ella, una hermana en el afecto junto a su hijo Eduardo A. Hounau ofrecen oraciones por la paz de su alma y abrazan afectuosamente a toda su familia.

GEREZ, ANA MARÍA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/17|. Nora P. de Gómez, sus hijos Dra. Susana, Claudia, Daniel y Cra. Marita y sus respectivas familias participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su mamá Tomasita y a sus hermanos en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

LUNA, ANTONIO DEL CARMEN (Bombon) (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/17|. Su esposa Victoria, sus hijos Antonio Rubén, Mario Alberto, Gabriela Roxana, sus nietos Lautaro, Lucía, Lucía Victoria, Candelaria y Constanza participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs en el cem. Parque el Descanso.

LUNA, ANTONIO DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/17|. Su esposa Victoria Saavedra, sus hijos Antonio, Gabi y Marito, nietos Lucía, Lucía Victoria, Constanza, Candelaria y Lautaro participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio El Descanso CEREMONIAL, EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

LUNA, ANTONIO DEL CARMEN (Bombon) (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/17|. Su hijo Marito, su nuera Valeria Gramajo y su nieto Lautaro Luna participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán serán inhumados hoy a las 9.30 en Paque el Descanso.

LUNA, ANTONIO DEL CARMEN (Bombon) (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/17|. Vivirás eternamente en mi corazón, hermano querido. Su hermano José María, su cuñada Norma Gerez, sus sobrinos Guilly, Jorge, Valeria y Claudio, sob, pol. Cecilia, Cacho y Daniela, sob. nietos Narella, Mateo, Martina, Joaquín, Cassiana, Mauro, Ignacio, Maximo, Candelaria Luna participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán serán inhumados hoy a las 9.30 en Paque el Descanso.

LUNA, ANTONIO DEL CARMEN (Bombon) (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/17|. Su hermana Niña y su sobrina Ceci, sobrinos SAnti, Agu, enzo, Juampi, Tiago y Oscar participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán serán inhumados hoy a las 9.30 en Paque el Descanso.

LUNA, ANTONIO DEL CARMEN (Bombon) (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/17|. Su hermana Pelusa, sus sobrinas y nietos participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán serán inhumados hoy a las 9.30 en Paque el Descanso.

LUNA, ANTONIO DEL CARMEN (BomBom) (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/17|. "El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Que brille apra el la luz que no tiene fin". Zulma Burgos, Walter, Caro y flia participan con dolor su fallecimiento y acompañan con oraciones a su flia.

LUNA, ANTONIO DEL CARMEN (BomBom) (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/17|. Ya cumpliste tu misión en esta vida, podes descansar en paz. Vas a un bello lugar donde no hay sufrimiento, dolor, ni lágrrimas. Peluza Saavedra y flia participa con dolor su fallecimiento, imploran al Señor por cristiana resignación para Vicky, sus hijos y demás familiares. Ruegan por su eterno descanso.

LUNA, ANTONIO DEL CARMEN (BomBom) (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/17|. Te fuiste de este mundo para estar junto a Dios, nuestro Señor. Pedimos por tu descanso y paz en el paraiso celestial. Ilda Burgos y sus hijos Peluza y flias, Fernando y flia y Carlos Hugo y flia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LUNA, ANTONIO DEL CARMEN (Bombon) (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/17|. Su amigo Rafa Nieva y Sra. Nena participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán serán inhumados hoy a las 9.30 en Paque el Descanso.

LUNA, ANTONIO DEL CARMEN (Bombon) (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/17|. María Soledad Fintauri, amiga de su hija Gary participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán serán inhumados hoy a las 9.30 en Paque el Descanso.

LUNA, ANTONIO DEL CARMEN (Bombon) (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/17|. Sus amigos Juan Carlos Sanches (Tula) y flia participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán serán inhumados hoy a las 9.30 en Paque el Descanso.

LUNA, ANTONIO DEL CARMEN (Bombon) (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/17|. Walter Gonzales (Mono) y flia Carlos y flia, Condorito Bustos y flia, Semilla y flia Fredy Argañaras y flia, Guilly Amin y Julio Amin participan con dolor su fallecimiento. Elevan oracioners en su memoria.

LUNA, ANTONIO DEL CARMEN (Bombon) (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/17|. Familia Eljall, su amiga Gachu participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LUNA, ANTONIO DEL CARMEN (Bombón) (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/17|. Club Atlético Mitre participa con profundo dolor el fallecimiento de su ex jugador. Ruegan oraciones en su memoria.

LUNA, ANTONIO DEL CARMEN (Bombón) (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/17|. La Agrupación "Arriba Mitre" participa con profundo dolor el fallecimiento del ex jugador del Club Atlético Mitre: Hugo Concha Argañaraz (Rubio), Kike Villalba, Mario Alvarez, José Cordero, Rubén Ovejero Singer, Raúl Nasif, Felipe Zavaleta, Ramón Negro Gallardo, Tito Lescano, Eduardo Ayunta, Tomás Gringo Corona, Hugo Barrón, Osiris Faccio. Elevan oraciones en su memoria.

LUNA, ANTONIO DEL CARMEN (BOMBÓN) (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/17|. Mario Juárez, Marcela Navarrete y sus hijos Valentina, Román y Juan Augusto participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Bombon.

LUNA, ANTONIO DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/17|. Nica Gerez y familia acompaña a la familia en especial a sus hermanos José y Musha. Ruegan oraciones en su memoria y piden al Señor lo recoja en su morada eterna. Chau Bombón!

MAUD, IRMA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/17|. Sus intimas amigas Inés Moreno de Saracco, María Olivares de Haick, Angela Inés Soria participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Irma y ruegan oraciones por la paz de su alma y consuelo para que su familia que tanto la amó y confortó.

MAUD, IRMA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/17|. La promoción del 5to. año A 1954 de la Escuela Normal participa el fallecimiento de Irma y acompaña a su hermana Selva en este momento doloroso. Eleva oraciones por el descanso eterno de su hermana Irma.

MAUD, IRMA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/17|. Sus ex compañera de la Esc. Francisco Solano, Irma de Bravo, Elsa de Ibáñez, Estela de Calder, Kalila Trungelitti, Negrita de Gerez y María Bustos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria y resignación para toda su flia.

MAUD, IRMA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/17|. La C.D. de la Asoc. Orientación para la Joven participa con pesar el fallecimiento de Irma, amiga y abnegada colaboradora. Eleva oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Su hermana política Blanca Acuña de Montenegro, sus hijos Santiago y Carlos Eduardo Piña y sus familias participan con gran pesar su fallecimiento. Ruegan por su eterno descanso en la paz y el amor de Nuestro Señor.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO PBRO. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Su prima Nora Bravo Gómez de Cura, sus hijos Judith, Claudio, Carolina, María Mercedes y respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Siempre te recordaremos con mucho amor.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO PBRO. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Sus sobrinos Rosana Josefina Montenegro y Eduardo Divi y sus hijos Sol, Rocío, Valentina, Valentín y Jeremías participan con inmenso dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO PBRO. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Sus sobrinos Francisco José Lami Hernández, su esposa Emilia Susnjar de Lami Hernándezy sus hijos Francisco y Florencia , María Emilia y José y José Antonio participan con profundo pesar su fallecimiento.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Su primo Cesar Antonino Montenegro, su esposa Maria Josefina Zucal, sus hijos Rosana, Graciela y Cesar Ramón Montenegro Zucal y sus respectivas flias. participan el fallecimiento del querido Gerardo.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO PBRO. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Sus sobrinos María Clotilde, José María, Francisco José, Juan José y Ramón José Lami Hernández y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Su prima Ana Maria Montenegro, sus hijas Ana Josefina, Maria Laura, Maria Julia y Maria Lucia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Sus primos Maria Josefina Montenegro, José Eduardo Giribaldi y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO PBRO. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Su prima Nilda Rosa Montenegro, su esposo Horacio Silvio Alfano e hijo Dr. Horacio Renato Alfano lamentan la partida del querido Padre Gerardo. Elevan oraciones por la paz de su alma y pronta resignación a su hermana Blanquita de Montenegro y demás familiares.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Sus primos Roger M. Montenegro, Martha Susana Montenegro., Lia Beatriz Montenegro y sus hijos Beatriz Maria Ducca y flia., Carlos Alejo Ducca y flia., lo despiden con mucho cariño y ruegan por su eterno descanso.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO PBRO. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Carlos Alberto Salmoiraghi, Cecilia Echegaray de Salmoiraghi, sus hijos Carlos Andrés, Agostina Elías de Salmoiraghi y Matías Salmoiraghi, sus nietos Augusto y Stefano participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO PBRO. (q.e.p.d.) Fallecio el 14/4/17|. Luis Alberto Rezola y Patricia Passarell, sus hijos María Elisa y Augusto Montes de Oca, Ana y Álvaro Montes de Oca y Juan Luis Rezola; sus nietos Manuel y Santiago participan con pena su fallecimiento.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Carlos César Salmoiraghi participa con profundo dolor el fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO PBRO. (q.e.p.d.) Fallecio el 14/4/17|. Carlos Ricardo Tragant, María Marcela Pinto y Facundo Tragant Pinto participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Carlos Enrique Bothamley, Lucía Beatriz Sánchez de Bothamley, sus hijos Federico, Augusto y Claudia López, Carlos y sus nietos Francisco y Felicitas acompañan a Blanca y demás familiares en su inmenso dolor por la partida del querido padre Gerardo.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO PBRO. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. La Pía Unión de San Cayetano de la Catedral Basílica, lamenta profundamente y con mucho dolor su fallecimiento. Ruega por una feliz resurrección.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Fallecio el 14/4/17|. Guido Gabriel (h), María del Valle, Luis Sgoifo participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor. Elevan oraciones por feliz resurrección.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO PBRO. (q.e.p.d.) Fallecio el 14/4/17|. Caritas Diocesana Santiago del Estero, participa el fallecimiento del Padre Montenegro y ruega oraciones en su querida memoria.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Ramiro López Bustos, su esposa Alejandra Vos, sus respectivas familias participan su fallecimiento.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Mariano López Bustos, su esposa Virginia Hernández y respectivas familias sus respectivas familias participan su fallecimiento.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Antonio V. Castiglione, su esposa Mercedes Graciela Cazaux, y sus hijos Natalia y Benjamín, Rafael y Débora, y Lucía, y nietos, participan con dolor el fallecimiento del querido Padre Gerardo.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Gloria Alén Lascano de Ebbeke y sus hijos despiden con tristeza al apreciado amigo Gerardo, al que estaban unidos por vínculos de sangre y afecto permanente y acompañan a Blanquita en estos momentos de dolor. Ruegan una oración en su memoria.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Ana María Quainelle de Alén Lascano y sus hijos Luis Alberto y Pablo participan con tristeza su fallecimiento y lamentan la pérdida de una reconocida figura de nuestra vida religiosa, cultural y social. Acompañan con cariño a Blanquita y familia y ruegan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Rosario de Peña y sus hijos Catalina Rufino y Ángel participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Su amigo Vicente A. Serricci y sus hijos Mauro, Nahuel e Iván Serricci participan con dolo su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. La Junta de Laicos de Santiago del Estero, participa con profundo dolor su fallecimiento. Que Jesús resucitado lo reciba en su trono de amor y luz eterna. Elevan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Hermana Saveria y la comunidad laical Casa de la Juventud participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO PBRO. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. La promoción 1962 del Colegio Belén, participa su fallecimiento, acompaña a Marita y demás familiares en este doloroso trance y eleva oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Mariano López Bustos y Virginia Mercedes Hernández de López Bustos; Antonio José Hernández e hijos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Inés Castro Zavalía participa con mucha tristeza el fallecimiento del querido padre Gerardo y ruegan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. José Gubaira y Dominga Auat de Gubaira é Hijos: Maria Eugenia, Maria José y José Mariano Gubaira y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Parque de la Paz. Rogamos Oraciones por su memoria.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. El Pbro. Juan Castro Zavalía y toda la comunidad de la Parroquia Cristo Rey de la ciudad de La Banda participan el fallecimiento del padre Gerardo y se unen en oración por el eterno descanso.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Santiago C. Lezana, Maria Alejandra Barbieri y sus hijos Santiago, Facundo, Milagros y Edgar Quaranta y Valentino, y su nieto Federico, participan su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Selva Rojas Alcorta de Alegre, sus hijos Adriana, Juan José y sus respectivas familias y Graciela Rojas Alcorta de Jorge participan su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Nené Touriño de Cuadros, hijos y nietos despedimos con mucho cariño al Sacerdote amigo que nos acompañó en muchos momentos felices y también en los dolorosos de nuestra vida familiar. "Que descanses en paz".

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES PBRO. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. La Cofradía Nuestra Señora del Valle de Catedral Basílica participa su fallecimiento y acompaña a sus familiares, elevando oraciones en su querida memoria.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. El Circulo de Damas Santiagueñas, Residentes en Bs. As., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Rubén Pikaluk, su esposa Patricia Nabac y sus hijas, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Susana Medrano de Castillo Solá, sus hijos Susana Josefina, Mario Ramón, Cesar Alejandro, José Antonio Castillo Solá y sus respectivas flias. participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Elsa Benavente de Giménez Patiño, sus hijos Rubén y Elsa Castillo Carrillo, Silvia y Víctor Manuel Feijoo, Ricardo José y Patricia O' Mill, participan con profundo dolor su fallecimiento.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Nilda Guberville y sus hijas Silvina Moreta y familia, Carolina Moreta y familia participan su fallecimiento Ruegan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Marta, Nilda y Mario Roberto Guberville participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Roberto y María Mercedes Ábalos lo despiden con mucho cariño. Elevan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Pichocho Patiño Olaechea y familia participa con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. La Agrupación Servidores San Pablo participa con profundo dolor el fallecimiento del querido padre Gerardo, asesor y consjero de la agrupación. Se ruega una oración en su memoria.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO PBRO. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Ing. Santiago D. Piga, su esposa rosario F. Sanjuan, hijos Analía y Julio, Susana y Miguel, Norma y Fermín y sus nietos participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro muy querido y distinguido Padre Gerardo. Agradeciéndole infinitamente el enorme cariño, amistad, consejos y protección que siempre nos brindó. El Señor y la Santísima Virgen protejan su alma en el cielo. Elevan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO PBRO. (q.e.p.d.) Fallecio el 14/4/17|. Ya está la eternidad ante tus ojos. Jesús te espera con los brazos abiertos. Gracias por las conversaciones tuvimos desde chicos. Porota Castiglione de Álvarez Valdés participa con dolor su fallecimiento.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Ariel, Luis, Benjamín, Alejandro y Diego Álvarez Valdés participan con dolor su fallecimiento.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Sara Josefina Feijóo de Achával y sus hijos Mercedes de Guzmán, José (a) Sarita de Ferreyra, Susana de Ferreiro, Luis y sus respectivas familias participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan con cariño y oraciones a su familia especialmente a su cuñada Blanquita que tanto lo atendió durante su enfermedad. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Norah Agüero de Rizo Patrón, Carmen Agüero de Manzur y María Cristina Agüero Echegaray y sus respectivas familias participan su fallecimiento, lamentando con dolor su triste partida al reino del Señor. Sus restos fueron inhumados en el Parque de la Paz en el día de ayer.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Luis Alfredo Paradelo, su esposa Lucía Herrera y familia participan con dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Bruno Tarchini y Mónica Berarducci participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Abel María Paz, Gabriela Suárez y sus hijos participan su fallecimiento.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO PBRO. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Lucrecia Uriondo de Echegaray, sus hijos Lucrecia, Amalia, Cecilia, Alejandra y Hugo Echegaray y sus respectivas familias participan con profunda tristeza su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria y abrazan a Blanquita y demás familiares con todo cariño en este doloroso momento.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO PBRO. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Juan Pablo Vignau, Noemí Estela Mansilla e hijos con sus respectivas familias lamentan la partida de nuestro querido amigo y elevan oraciones a su memoria.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Renato Oscar Montenegro, Silvina María Paz y sus hijos participan su fallecimiento.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Santiago Piña, sus hijos María Josefina y Santiago participan con gran dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Carlos Eduardo Piña, sus hijos María Carla y Omar, Eugenia María y María Mercedes, su nieta Catalina lamentan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. María Josefina Argañaras, su hija Martina participan con dolor su fallecimiento. Elevan oaraciones en su memoria.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. A Tí Señor, elevo mi alma, a Ti que eres mi Dios. María A. Arroyo de Kvapil, sus hijos Antonio R. Kvapil, María Elena Kvapil de Pasté y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento, acompañan a la familia y elevan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Marcelo Ramón Lugones, Alicia A. Cesca junto a sus hijos, Virginia y Esteban Gay Calvette; Alfonso y Anita Luna Sauad; Germán y Daiana Sanchez Cerrone y Javier Alejandro Lugones Cesca, junto a sus nietos Camila, Augusto y Leticia Lugones y Nicolás Gay Lugones participan sentidamente de su partida, dando gracias a Dios por su generosa e ilustre vida y por su feliz encuentro con el Señor.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. La Comunidad Religiosa del Colegio Belén y Hermanos del Instituto de las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús participan con mucho dolor y tristeza su partida a la casa del Padre Celestial.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. "Dale Señor el descanso eterno, que brille para él la Luz que no tiene fin". La Cofradía de Nuestra Señora del Carmen de la Catedral Basílica participan con mucho dolor el fallecimiento de su querido asesor espiritual y amigo y acompañan a su familia en tan grande dolor.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Padre Gerardo: fuiste una persona muy importante en nuestras vidas con mucho dolor te despedimos hoy sabiendo que ya estás junto a Dios y a Nuestra Virgen del Carmen. Nora Palavecino, Julio Madroñero y sus hijos Silvia, Sebastián Dominguez, María del Huerto y Martín Madroñero y sus nietos Lorenzo y Guillermina Dominguez participan el fallecimiento de su querido amigo. Ruegan una oración por su alma.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Con dolor pero con esperanza en su gozo en el Señor y llenos de gratitud despedimos al querido Padre Gerardo, amigo, ex compañero de A.C.A., sacerdote y muy recordado párroco de la Catedral Basílica. Elevamos oraciones por su paz eterna y el consuelo de su familia, de Blanquita y todos los amigos que lo cuidaron durante su larga enfermedad. Nora Rafael de Jimenez y familia.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Elsa Di Piazza participa con dolor la partida del Padre Gerardo a la Casa del Padre. Ruega cristiana resignación a su familia.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Elvira Adriana Cerro, Irene Beatriz Cerro de Viaña y familia participan con dolor su fallecimiento.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Teresita Rizo Patrón de Varela, sus hijos Lucrecia y Sergio Ratier, Silvia y nietos despiden con cariño a su querido amigo "Gerar" y ruegan una oración en su memoria.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. La Comunidad del Movimiento Familiar Cristiano de Santiago del Estero participa con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. José Luis Castiglione, Ana Lía Rezola, Belén y Nicolás, Patricio y Lourdes, Gonzalo y Luciana, Eugenio y Lucía, Ana e Ignacio, Alvaro y nietos despiden con mucha tristeza a su querido amigo. Gerardo ya descansas en paz.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Santiago Olmedo y María Luisa Leiva de Olmedo, sus hijos, hijos políticos y nietos participan con dolor su fallecimiento.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. María Cecilia Medrano, sus hijos y respectivas familias participan su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Zulema Elisa Ábalos Gorostiaga, sus hijos Rafaela, Matías Calabrese y Camila Criscuolo participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Sarita Aramburu Herrera junto a sus hijos y familias, participan sentidamente de su fallecimiento, dando gracias a Dios por su generosa amistad y por su feliz encuentro con el Señor.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO PBRO. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. La Acción Católica. de la Catedral Basílica participa con dolor el fallecimiento de su ex asesor recordándolo con gratitud y admiración. Suplica al Señor lo introduzca en su luz inaccesible y goce eternamente de su Presencia.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO PBRO. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Glorifiquen conmigo al Señor, todos juntos bendigamos su nombre: busco al Señor, Él me responde, me libra de todos mis temores. Nelly Carrizo Brugo y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Blanca y demás familiares. Se ruegan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO PBRO. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. El Apostolado del Corazón de Jesús de la Catedral Basílica participa su fallecimiento.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Despedimos con dolor a nuestro querido compañero y amigo de toda nuestra vida. Esmera, Coca y Chacha Sapag.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Beba Fiorini de Campitelli, sus hijos Daniel, Hector, Marta Cecilia, Diego, sus nietos y bisnietos, participan con gran pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Malena Arce de Montiel, Cristina Arce de Lotero; Magdalena Arce de Castro, Manuel , Eduardo y Álvaro Arce, Luis y Pablo Pericás y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. La comunidad Religiosa y Educativa del Colegio Madre Mercedes Guerra participa el fallecimiento de su ex profesor y ex capellán del Colegio, padre Gerardo. Elevan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Mónica Martilotti, sus hijos Marcela, Mariano y Santiago Bonacina con sus respectivas flias., participan con profundo dolor la partida de un gran amigo.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO PBRO. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Gustavo M. Paz, participa el fallecimiento de su amigo Gerardo Montenegro y acompañan a su flia. en estos momentos de dolor.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Eulalia C. Berdaguer y flia., participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Margarita Guerrieri de Lugones y toda su flia. con profundo dolor despiden a su sobrino Sacerdote el que con su ejemplo de vida consagrada será el paso que alentará a las futuras generaciones que recibirán los dones celestiales para consagrarse a su servicio. Descansa en paz Gerardo, el Señor te tendrá a su lado.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Dr. Antenor Álvarez e hijos participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. "Que penosa es para el Señor la muerte de sus amigos". Dorita y Negro Herrera y flia. participan con hondo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO PBRO. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Susana Elli y Rodolfo Soria despiden con dolor a su amigo y acompañan a su flia. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Participa con profundo dolor Patricia Beltrán, sus hijos Rodrigo Posse, Agustina Ordoñez Beltrán y flia, Javier Alexandro, María Julia Ordoñez Beltrán y flia, Dolores y patricio Ordoñez Beltrán. Se ruega una oración en su memoria.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Analia Tomatis, sus hijos José y Luis Rojas Tomatis y Beatriz Tomatis, sus hijos Ignacio, Ernesto y Federico Fuhr Tomatis con sus respectivas flias. lamentan profundamente su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Imelda y Silvia Rojas Ahumada lamentan el fallecimiento de su querido amigo y elevan oraciones por su alma.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Maria Toty y José Alessandrini acompañan a la flia en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Polo Mackeprang, Magalí Sily de Mackeprang, sus hijos Alfredo y Carolina, guillermo y Alfonso, nietos Nahuel y Alfonsina participan con pesa su fallecimiento y acompañan a su flia. en estos momentos de dolor. ¡Te vamos a extrañar Curita!

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. "Que brille para el la luz que no tiene fin. Fernando Gómez, sus hijos Fernando, Claudio y Marcelo con sus respectivas familias participan con profundo pesar el fallecimiento de su apreciado vecino. Elevan oraciones por el eterno descanso de su alma y acompañan el duelo familiar.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. "Señor, recíbelo en tus brazos, enséñale tu rostro, dale el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin. Manuel José Hernández y su esposa María Elisa Fernández Rojas, aprticipan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones al Altísimop por su eterno descanso.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Partió a la Casa, del Padre, el día de la Pasión de su Hijo y gozara de la Resurrección Eterna. La Hermandad del Santo Pesebre y los Talleres Pesebritas de Santiago del Estero elevan una oración por quien fuera su fundador y asesor.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO PBRO. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Muchos son los llamados, pocos los elegidos, dice el Señor. Pedro José Agüero Lami, María Elina Vitalevi, María Sara Agüero, María Carolina Agüero, Sebastián Argibay, Santiaguito Argibay, Juan Manuel Agüero, Solana Motes de Oca, Manuelito Agüero participan con profundo dolor el fallecimiento del querido tío Gerardo. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES PBRO. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Querido amigo Gerardo, siempre estarás en nuestros corazones. Freddy Basbús, Magalí Pece, sus hijos Pilar, Ignacio, Agostina, junto a Monseñor Polti, padre Marcelo Madero y Fray Amado rogamos oraciones en su memoria y acompañamos a su familia en este difícil momento.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO PBRO. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. "Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios". José Eduardo Achával y familia; María José Achával; hijos de su amigo Jorge Gregorio Ramón Achával (Yoyi) participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Sara B. Navarrete de Hounau y su hijo Eduardo Augusto participan con mucho pesar la partida de un sacerdote tan querido. Dios lo llevó en un día tan importante para su grey católica, como el padre Gerardo hubiera elegido, según su espíritu y entrega. Ofrecen oraciones por el descanso eterno de su alma y la fortaleza espiritual de sus deudos.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO PBRO. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. El padre Gerardo descansa en la Casa del Padre. Celsa Soriano de Diaz y su nieto Sebastián quien recibió de sus manos consagradas el Santo Bautismo, lo despiden con profundo afecto.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Marcelo Espeche, Ana María Bruchmannn de Espeche y familia con hondo pesar despiden al padre Gerardo Montenegro, amigo incondicional de nuestra familia. Dios lo tenga en la Gloria.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. "¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo?". Lucrecia Rojas de Neme y familia, Ercilia Guerrero de Rojas y familia participan con profundo dolor la partida a la Casa del Padre del sacerdote y amigo. Ruegan al Señor y María Santísima por su eterno descanso.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Padre Gerardo: Conocí la iglesia de tu mano, me acercaste a Dios como ningún otro sacerdote lo hizo, creaste un grupo de mujeres maravillosas que trabajó duro en la Catedral junto a vos, me bendijiste en mis 15, me casaste, bautizaste mi hijo, mis mejores momentos junto a vos. Se te va a extrañar, te vamos a extrañar. Te queremos mucho. Silvita Madroñero, Sebastian, Lorenzo y Guillermina Dominguez acompañan con profundo dolor tu partida pero felices de haberte tenido en nuestras vidas.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. No tendrás otro Dios más que a Mi. Amarás a tu prójimo como a ti mismo" En esas dos breves frases puede compendiarse la vida del padre Gerardo, cuya alma ya está en el Reino de los Cielos, para renacer. Fiel a esa consigna, postergó sus deseos de convertirse en Sacerdote hasta después de cuidar a su madre enferma, cerrar sus ojos, y entregar su alma al Salvador. Blanquita y demás familiares: imposible expresar con palabras mi pena ante la partida de un amigo, confesor amable y gentil siempre, pero por sobre todo, sacerdote. No podemos ni debemos cuestionar las decisiones de Nuestro Creador, pero si por siempre, recordaremos y rezaremos por quien a nadie dejó sin consuelo cuando le fue requerido. Mi más sentido pésame para la familia, y la seguridad de mis oraciones para él. Ana Lía Paz Saavedra de Rezola y sus hijos.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO PBRO. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Emilse Susnabar de Benavente, sus hijos Oscar y Rodolfo Benavente y sus respectivas familias participan con mucho dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Blanca Inés Uriondo participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su querida memoria.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO PBRO. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. María Clotilde Lami Hernández, Julio E. Mansilla, sus hijos José Julio, María Josefina, María Amelia y sus hijos políticos, María Laura Lescano, Martín Gorkiewicz y Tufi Jozami participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso en la gloria de Dios.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO PBRO. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. El Consejo Superior de la Universidad Católica de Santiago del Estero, su rector Ing. Luis Eugenio Lucena, Vicerrector de Administración Cr. Luis Alberto Rezola, el Vicerrector de Relaciones Institucionales Lic. Luis Alberto Guantay, Decanos, Secretarios del Rectorado, profesores, personal no docente y alumnos de la UCSE, participan con pesar el fallecimiento del Pbro. Gerardo Montenegro, Párroco Emérito de la Catedral, destacado sacerdote de la Diócesis, y reconocido gestor de la cultura local. Acompañan con oraciones a su familia.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES PBRO. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. "Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en Mí, aunque muera, vivirá". Juan 11:25. Con pesar despedimos hoy, a quien fuera nuestro mentor y permanente consejero. Dispuesto siempre a escuchar y guiar el accionar de la Hermandad del Divino Niño Jesús en el trabajo comunitario de la evangelización y solidaridad para con el prójimo, dando testimonio genuino de la vocación sacerdotal y de su compromiso y amor por sus raíces santiagueñas. ¡Hasta siempre, Padre Gerardo!

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Su amiga Martha Mansilla Gauna lamenta la desaparición física de una persona tan amorosa y siempre lo recordará con inmenso cariño. Ruega oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Asociación Amigos de la Catedral Basílica participa el fallecimiento de su fundador y acompaña a sus familiares en tan doloroso momento.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. La Pía Unión de San José Catedral Basílica participa el fallecimiento de su querido amigo y asesor padre Gerardo.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Liliana Elkin de Gálvez y flia. participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Mario Benavente y Susana Jugo Beltrán, junto a sus hijos Maria Susana y Jorge Argañaras, Maria Mercedes y Gustavo Zavalia, Mario Ramón y Silvia Viano y Mariana participan con profunda tristeza su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO PBRO. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Que el Señor lo tenga a su lado y haga brillar para él la luz que no tiene fin. Sonido Raúl Lezana, familia y colaboradores participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Aristóbulo Rojas, Carolina Polti, sus hijos Pablo, Federico y Veronica Russo, Daniel y Lura Berguez, participan con pena su fallecimiento y por el afecto especial que sentían por el piden que el Señor lo tenga en su gloria.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. El consejo Diocesano de A. C. A. Se unen al dolor de la desaparición física del Padre Gerardo Montenegro.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Raquel de Arzuaga de Ferreiro y sus hijos José y Elizabeth, Alejandro y Elena, Teresita y Eduardo, Carlos y Susana, Mercedes y Javier, Ramón y Adriana participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Carlos Unzaga, Graciela Margarita Arnedo, sus hijos Silvina, Laurencia, Maria Mercedes, Leonardo Azar, participan su fallecimiento con profundo dolor por el fallecimiento del querido Amigo. El Sacerdocio fue la razón de su vida. Rogamos oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO PBRO. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. María del Carmen Barrio participa con tristeza el fallecimiento de su querido amigo y acompaña cariñosamente a Blanca y sus fieles servidores Oscar y René.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO PBRO. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Sus sobrinos en el afecto María del Carmen Carpintero y sus hijos María Josefina y Santiago Piña Carpintero lamentan profundamente su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso en la paz y el amor de Nuestro Señor.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Leonardo Alfredo Azar, Maria Mercedes Unzaga, sus hijas Celina e Isabel participan su fallecimiento con dolor y elevan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. María Ángela Pernigotti de Arredondo; Miguel Ángel Pernigotti, Pedro Alberto Pernigotti; María Delia Pernigotti de Lobo; María Rosa Pernigotti de Molina; Beatriz Pernigotti de Gasparini, Alejandro Pernigotti; José Agustín Pernigotti, María Luisa Pernigotti de Caputo; Pablo Pernigotti y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y rugan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. La Comisión directiva de la Asociación Orientación para la Joven, participa con dolor el fallecimiento del Asesor Espiritual. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|.

Susana, Oscar y Liliana Ponce Faila despiden al amigo con mucho dolor y acompañan a Blanquita con inmenso cariño. Que descanse en paz.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. María Rosa Carol de Contato, sus hijos Antonio y Adela, Eduardo y Felicitas, Lucrecia y Lorenzo; Rosa María y Alejandro José Contato Carol participan con pesar su fallecimiento y ruegan por su feliz resurrección.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Guillermo J. Montenegro, Inés Bruchmann e hijos José María, Inés María y Hugo Mac Gaul, Luis y Fernanda Ferreyra despiden con dolor al amigo de toda la vida.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|.

Antonio Castiglone, Marta Rojas Smith, sus hijos Ma. Cecilia, Blanca Ines y Enrique Bonacina, Susana y Robert Guiteau, enrique y Deborh Muikelsen Loth, despiden con tristeza al buen amigo que siempre estará en nuestro recuerdo. Descansa en paz querido Gerardo.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO PBRO. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Cuca y Elisa Montero participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraaciones en su memoria.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Julio Manuel Lugones, Ana María Espeche Bruchmann, su hija Catalina María lo despiden con mucho cariño y elevan oraciones en su querida memoria.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Chinina Álvarez Avalos de Yocca participa con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Bruno Witthaus, Oscar Pfleger, Mariana Witthaus, Florencia, Máximo y Delfina despiden con mucho cariño y elevan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Fallecio el 14/4/17|. César E. Manzur (a) y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido vecino y acompañan a su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones por el eterno descanso de su alma.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO PBRO. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Rodolfo Argañaraz Alcorta y familia despiden a Gerardo, amigo de toda la vida, recordando sus cristianas oraciones y afectuosos consejos que nos acompañó en los momentos tristes y felices de nuestras vidas. Gerardo amigo, con el amor infinito de Dios y la Santísima Virgen, descansa en Paz.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO PBRO. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Que brille para el la luz que no tiene fin. Hijos de Emma Argañaraz Alcorta, Javier Barrera Nicholson y familia; Paula Barrera Nicholson y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar". Zuny Assis de Retamosa, sus hijos José y Silvia, Marizú y Adrian, Ana y Damián y Pablo Retamosa participan la partida a la casa del padre de quien fuera Sacerdote, Padre y amigo de nuestra familia y Elevan oraciones por su eterno descanso.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Maria I. Zavalia de Meneghini e hijos participan con tristeza y cariño el fallecimiento del Párroco y Amigo.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Agustin Pedro Rímini Olmedo, Maria Rosa Rímini de Avendaño, Maria Eugenia Rímini de Mayer Correa y Maria Luisa Rímini Olmedo, despiden con tristeza al amigo Sacerdote que estuvo presente siempre en nuestra familia. Elevan oraciones por él.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Maria Carmera Lapalma, Gustavo Adolfo Guerrieri, sus hijos Mariana, Eugenia y Luis, Gustavo, Adolfo y nietos participan el fallecimiento del querido Gerard.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Patricia Lapalma y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|.

Maria Elena LLapur de Basbus y sus hijas Elena Maria y Gregorio Degano., Eugenia y Pato Dramis lo despiden con cariño y ruegan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Maximio Ruiz Paz, Cristina Lescano y sus hijos Maximio, Álvaro, Fernando, Eugenia, Titi y sus respectivas flias. despiden con inmenso cariño a Gerardo y ruegan por su eterno descanso.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Marita y Pbro. Luis Manuel Montenegro (a), participan con dolor el fallecimiento de su primo, rogando un a oraciones en su querida memoria.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Maria Eugenia Marquetti y Ezequiel Gomez Marquetti participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. "El Señor es mi pastor en verdes prados descansaré". Los Amigos por siempre. participan con profundo dolor su partida y ruegan por su feliz resurrección.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. "Te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso". La comunidad de la capilla Nuestra Sra. de la Medalla Milagrosa participa con profundo dolor el fallecimiento de quien fuera su párroco y principal difusor de la devoción a María bajo la advocación de la Medalla Milagrosa. Gracias por todo lo brindado a nuestra comunidad.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Que el Señor que se lo llevó un Viernes Santo lo reciba en su reino y le permita vivir la gloria de la Resurrección. Federico Lagos y sus hijas Olga, Rosa, Marisa e Irma Lagos y sus familias participan con profundo dolor su fallecimiento y le agradecen las enseñanzas y el afecto profundo hacia su familia.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Elsa Laitán de Herrera y el grupo de Adoración, Alabanza y Acción de Gracias, despiden a su querido director espiritual con el amor mutuo que nos prodigó y el deseo de su descanso en la Gloria Celestial.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Carlos Mario Herrera, Elsa Laitán de Herrera e hijos y nietos acompañan con oraciones al querido padre Gerardo en su paso a la gloria celestial.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Jorge Moises Salomón, Elsa Maria Colomer, despiden sus restos del gran amigo Gerardo.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Omar Carranza, Carla Piña y Catalina Carranza Piña, participan con profundo dolor el fallecimiento de su tío Gerardo. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. René y Oscar Castillo, Mario Castillo y flia., Mario Tapia y flia., Judith y flia., participan con dolor el fallecimiento de su padre espiritual y amigo. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas sino que tendrá luz y vida eterna". El Instituto Sec. Sagrado Corazón de Jesús participa con profundo dolor el fallecimiento de su párroco fundador. Ruega oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Margarita Zain Fernández junto a sus hijos y nietos lo despiden con profundo dolor al Sacerdote - Amigo. Descansa en paz querido Padre Gerardo.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|.Patricia y Marta Helena Bustos Navarro participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Karina, Maria Fernanda y Maria Cecilia Atia y sus respectivas flias., acompañan a sus primos Josefina y Santiago Piña en este difícil momento.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|.

Mario Florencio Carpintero y sus hijas Adela, Cristina y Maria del Carmen Carpintero acompañan con profundo dolor a la flia.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Myrtha y Myrna Aguero y Fernanda Riaño Agüero, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO PBRO. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Cira Josefina, Teresa Victoria y Mirta Graciela González Bonahora lamentan profundamente el fallecimiento del querido Padre Gerardo tan apreciado y recordado por toda nuestra familia. Que el Señor lo reciba en sus brazos y goce de la vida eterna.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Rodolfo Legname y Marcelo Ahumada despiden con afecto al Padre Gerardo, y en él a una vida dedicada a la gestión de la cultura en los distintos ámbitos en los que actuó.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Patricia Legname, sus hijos y nieta participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Gerardo. Elevan una oración por su eterno descanso.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Rosa Comán participa con dolor el fallecimiento del Padre Gerardo. Eleva una oración en su memoria.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. La familia Legname Maza encomienda al Señor el alma del querido Gerardo. Con él despide un largo afecto familiar de muchas generaciones.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Héctor Luis Ribas, Magdalena Daud de Ribas, María de los Ángeles Ribas participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Padre Gerardo. Ruegan oraciones en su memoria y que el Señor lo tenga en su santa gloria.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Fallecio el 14/4/17|. Norah Carabajal Loza, José Manuel Cáceres; sus hijos Mercedes, José y sus respectivas familias despide con cariño al Padre Gerardo y acompañan en estos tristes momentos a Blanquita y su familia. Elevamos oraciones por su descanso eterno.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO PBRO (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Ernesto Antenor Álvarez y familia despiden con pesar al viejo y entrañable amigo. Acompañan a su familia con mucho cariño.

MONTENEGRO, GERARDO DEMÓSTENES ANTONIO Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/17|. Rodolfo Argañaraz Alcorta y familia despiden a Gerardo, amigo de toda la vida, recordando sus cristianas oraciones y afectuosos consejos que nos acompañó en los momentos tristes y felices de nuestras vidas. Gerardo amigo, con el amor infinito de Dios y la Santísima Virgen, descansa en Paz.

SALVATIERRA, OLGA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/17|. Mi adorada Nona. Siempre te llevaré en mi corazón y serás mi Nona. Gracias por tanto amor!. Su hija Olga Esther, César Suasnabar, sus nietos Mónica Cecilia, María Belén, Sofía Noel, Cesar Ramón Suasnabar, nietos políticos Sergio Gerez, Martin Casadei, bisnietos Augusto y Martina participan con profundo dolor su fallecimiento y oran en su memoria.

SALVATIERRA, OLGA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/17|. Sus hermanos Zulema, Clara, Nélida, Pochita, Pichula, Roger y René, hermanos pol. Pedro Silva y Perla de Salvatierra y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA, OLGA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/17|. Su hermana Zulema de Ramírez y flia. participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA, OLGA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/17|. Su hermana Nélida Salvatierra de Mattar, sus hijos Edith y Rodhy Lezcano Núñez y sus hijas Ornella y Macarena; Luis Julio Mattar y sus hijos Luis Elías y Mara Edith Mattar participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA, OLGA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/17|. Sus nietas Natalia, Florencia, Gabriela Moreno, nietos pol. Rolando Gómez Velez y Diego Aguirre y bisnietos Bautista y Tomás Aguirre y Paula Gómez Vélez participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA, OLGA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/17|. Sus sobrinos Rodhy y Edith Lezcano Núñez, sobrinos nietos Ornella y Mariano, Macarena y Sebastián e Inés Mattar participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA, OLGA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/17|. Prof. Elsa Villalba participa con profundo dolor el fallecimiento de la abuela de sus hijas Natalia, Florencia y Gabriela

Moreno. Elevan oraciones en su memoria.

SAYAGO, LORENZO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/17|. Su esposa Berta Delfina Alvarez, sus hijos Patricia, Walter, Andrea, Alejandro, Matías, Marcos, Omar, hijos pol. nietos y bisnietos part. su fallec. y sus restos fueron inhumados en el cem. del Zanjón . Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

SAYAGO, LORENZO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/17|. Te recordaremos siempre tío. Sus sobrinos Manuel Osvaldo Sayago, Elena Sayago y sobrinos nietos Mariano, Nicolás y Valentina participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SAYAGO, LORENZO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/17|.

Su hermana Moni de Lopez, su hno. pol. Manuel Lopez, sus hijos Marcelo, Daniel, Mariangeles Lopez y respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento.

TIJERA, ROBERTO OVIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/17|. Su esposa Luciana del Carmen Luna, hijos Elba, Román, Nony, Haide, Passtor, Nelly, h. pol. nietos, bisnietos part. suf alelc. Sus restos serán inhum. a las 11 hs en el cem. La Piedad. Casa de duelo P.L. Gallo 330 sala Nº 1 Serv. Caruso Cia. Arg. de Seguros. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

ANELLI, JUAN Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/98|. El Dr. Juan Alberto Anelli invita a la misa que se oficiará hoy a las 21 en el convento Santo Domingo, al cumplirse diecinueve años y tres meses de su fallecimiento. Se ruega oraciones en su querida memoria.

ARAUJO DE DÍAZ, DOLORES DEL VALLE (Lolita) (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/16|. A un año de tu partida, tu recuerdo está más intenso y más vivo que nunca. Tu hija Silvia Inés Díaz, tus nietas Ana y Brenda Gretler y tus nietos que nunca te olvidarán Adrián, Carla, Nicolás y David Diambra, bisnietos Valentina, Antonella, Máximo, Santina y Rosario invitan a la misa para rezar por el eterno descanso de su alma, al cumplirse un año de su fallecimiento hoy 16 de Abril en la iglesia La Merced a las 20.30 hs.

DONZELLI, STELLA MARIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/17|. Su esposo Lito Juárez y sus hijos con sus respectivas familias invitan a la misa hoy a las 9 hs en la Catedral Basílica al cumplirse un mes de su partida. Elevan oraciones en su memoria.

FLINT, NORA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/17|. Sus sobrinos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la iglesia Catedral, con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento.

JUÁREZ, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/17|. "Donde estás te busco, recorro los lugares, donde siempre nos esperabas, solo encu