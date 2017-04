Fotos DESTACADO. Adrián Boccia fue importante en el triunfo de Olímpico, que se recuperó de la última derrota.

16/04/2017 -

Adrián Boccia fue el goleador de Olímpico y uno de los puntos altos del equipo. Ayer, tras la victoria en el clásico ante Quimsa, el alero se refirió a la última jugada del partido, en la que la visita, perdiendo por uno, no cortó con foul a Stanic.

"Realmente no sé por qué no cortaron. Eso nos quedamos hablando en el vestuario. Nos pareció extraño. Igual, son cosas de ellos. Pudimos ganar y eso es lo importante", destacó Boccia en diálogo con EL LIBERAL. "Fue un partidazo. Necesitábamos ganar un partido clave para meternos en playoffs. Veníamos de perder los dos clásicos y estamos contentos. Yo venía con problemas físicos y no podía estar al ciento por ciento.Hoy se dieron las cosas en un partido importante", expresó Boccia.

Consultado sobre el bajón que tuvo Olímpico y que permitió que Quimsa se acercara en el marcador para poner las cosas más parejas, el rosarino expresó: "Sabíamos que Quimsa tiene jugadores en el uno contra uno con mucho gol y era un partido de 40 minutos. Había que estar duro todo el partido. Se ganó sufriendo, pero se ganó al fin".

Sobre el momento del equipo dijo: "Estamos en un buen momento. Creo que con los americanos que trajimos el equipo está muy bien".