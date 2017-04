Maquinaria de Báez será destinada a distritos de la DNV

16/04/2017 -

La decisión del juez Sebastián Casanello que investiga la causa denominada "Ruta del dinero K", de que la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) sea depositaria judicial de la maquinaria del empresario constructor Lázaro Báez, fue confirmada por la Cámara Federal. A partir de ello, la dirección central de la DVN distribuirá el parque automotor, unas 300 máquinas de las empresas Austral Construcciones y Kank & Costilla, embargadas en distintos operativos, en los diferentes distritos. También se firmó la resolución para la identificación de otra parte de parque automotor que será entregado a la DVN en una segunda instancia. En total, son 986 unidades, entre las que figuran 141 camionetas, una tuneladora, 236 camiones, 88 motoniveladoras, 71 vibrocompactadores lisos, 56 rodillos neumáticos y 43 retroexcavadoras, entre otro tipo de maquinaria utilizada para la construcción de autopistas, pavimentaciones, bacheos y el mantenimiento de rutas. Según indicaron el diario Clarín y la agencia de noticias Télam, todas las provincias recibirán una cantidad determinada de maquinaria vial. El objetivo es el mantenimiento de 14.105 kilómetros de rutas nacionales no concesionadas. En el caso de Tucumán, con 207,67 kilómetros para mantener, recibirá ocho máquinas: tres camiones volcadores, una batea, una motoniveladora, dos cargadoras frontales y una aplanadora. Consultado al respecto por lo que podría tocarle a Santiago del Estero, teniendo en cuenta que tiene mayor cantidad de rutas nacionales no concesionadas que Tucumán, Bloser dijo que esas decisiones se toman en la Casa Central de la DNV y que por el momento no se informó nada al respecto.