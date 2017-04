"No permitamos más el desencuentro, la violencia, el desprecio por la vida"

Fotos REALIDAD. Chávez pidió superar la violencia contra mujeres y niños.

A través de EL LIBERAL, monseñor José Melitón Chávez, obispo de Añatuya, envió su mensaje pascual a los fieles de su diócesis y de todo Santiago.

"Siempre esperamos que esta celebración tenga un efecto bien fuerte, bien actual en toda nuestra vida, porque es la fiesta más importante que tenemos los cristianos; el acontecimiento fundante en el cual damos gracias a Dios por la belleza de la creación, por habitar la tierra y por todo lo que nos ha regalado, sobre todo por el don de la vida, que es la que disfrutamos y compartimos, le damos gracias porque esa vida está ligada a la familia, a la comunidad, es una fiesta en la que se renuevan los vínculos con la humanidad, con la tierra, con nuestra creación.

Sabemos que Dios se hizo hombre y dio la vida en la cruz para liberarnos de todos los males que son la rotura del vínculo con Dios y que llamamos pecado. Justamente, al desobedecer, al romper ese vínculo fundante con Dios, también se comprometieron negativamente los vínculos con el otro; desconocemos al otro como hermano, nos sentimos dueños de los demás, para dominar, para agredir, para despreciar, para abandonar.

Entonces, cuando celebramos el triunfo de Jesús sobre el pecado, sobre la muerte, celebramos esa realidad nueva que hay entre nosotros, que nos hace ser hijos de Dios por el bautismo. Es decir, somos libres, podemos vivir como hijos y como hermanos, y eso no nos hace esclavos los unos de los otros, sino justamente hermanos, iguales. Entonces la Pascua tiene que ayudarnos a hacer ese camino de libertad, perder los miedos, caminar hacia esa libertad de hijos de Dios proyectada en nuestra convivencia social.

Sabemos que no hay libertad en el mundo, porque hay mucho miedo a todo aquello que atenta contra la vida, contra la justicia, contra la equidad, con tanta desigualdad y miedo que hay en tantos pueblos que sufren la violencia día a día. En nuestra Patria necesitamos restablecer los vínculos fraternos, el respeto por el otro, bajar el nivel de agresiones, respetar a las personas, sus pensamientos, no porque piense distinto debe ser objeto de nuestra agresión ni de todo aquello que hace daño a las personas. Necesitamos ofrecerles a nuestros niños y a nuestros jóvenes un futuro mejor, de esperanzas, y si no somos libres, si no somos hermanos no podemos ofrecer esperanza.

En Santiago del Estero también hay muchas deudas respecto de esto, necesitamos también hacer este camino de sentirnos hijos y hermanos, toda esa escalada de violencia que hay en las familias, con agresiones físicas, verbales, todos los desencuentros, la agresión a la mujer y también a los niños, como el caso de Marito Salto que fue muerto de una manera tan brutal. No podemos seguir caminando como un pueblo libre cuando todavía no sabemos qué ha pasado con esa muerte.

A partir de esta Pascua todos debemos albergar la esperanza de que todo pueda ser renovado. En esta Pascua demos gracias por el don de la creación, el don de ser libres, de ser hijos, de ser hermanos. Pidamos que esta Pascua se encarne realmente en una nueva forma de vida, de convivencia, y no permitamos más el desencuentro, la violencia, el desprecio por la vida. Cuidemos la vida y pidamos que podamos ir ofreciendo a las nuevas generaciones un futuro mejor, un futuro de hijos y de hermanos.

Les deseo de corazón a los hermanos de la Diócesis de Añatuya y de todo Santiago, unas felices Pascuas, sobre todo a quienes están más lejos y no tienen la experiencia de la alegría y la libertad".