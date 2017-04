Para Gioja "hay un profundo autoritarismo" en el Gobierno

Fotos POSICIÓN. El referente del Consejo Nacional Justicialista pidió que "a las protestas no hay que reprimirlas" para evitar consecuencias peores.

El presidente del Consejo Nacional Justicialista, José Luis Gioja, cuestionó al Gobierno nacional porque ‘no entienden que tienen que gobernar para todos y no para un grupito que fue el 1 de abril’.

‘Tienen que tratar de entender por qué se hacen las protestas y no reprimirlas. Hay un profundo autoritarismo, no quieren escuchar. No tienen plan B, el plan A debe estar medio pinchado. Esperemos que las soluciones lleguen para evitar consecuencias peores’, agregó el exmandatario provincial.

‘No tienen argumentos, cada discurso que hacen es que ‘van a empezar’. Los resultados no llegan y eso genera impaciencia. En vez de gobernar, le echan la culpa a la pesada herencia y el pescado sigue sin venderse’, agregó.

Caso de Jujuy

El exgobernador sanjuanino volvió a referirse además al operativo policial que tuvo lugar en una universidad de Jujuy, hecho al que calificó de ‘aberrante’.

‘Se están pasando por las partes más íntimas masculinas lo que antes defendían. Lo grave es que esto haya ocurrido en una provincia donde no se respetan los derechos humanos, son procedimientos que están reñidos con la institucionalidad’, declaró el justicialista, sobre el caso que obligó la separación de sus cargos a los responsables del operativo policial.

Sobre el rol del peronismo en las elecciones legislativas de octubre, José Luis Gioja consideró que ‘va a haber unidad en el peronismo pero si no hay lista única para cada distrito, están las Paso para dirimir las diferencias. El peronismo no le va a impedir a nadie que se presente como corresponde para las Paso’, concluyó.