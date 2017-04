Expone la punta ante el ascendente Patria

Fotos VA POR MÁS. Mitre ganó los dos partidos que jugó por esta fase en su estadio. Y dicen que no hay dos sin tres...

16/04/2017

Mitre estrenará esta tarde su condición de líder de la zona A del Nonagonal del Torneo Federal A, cuando desde las 20 reciba a Sportivo Patria de Formosa, en un cotejo que a priori asoma como complicado y que corresponde a la séptima fecha de esta segunda fase.

El conjunto que dirige Arnaldo Sialle viene de golear la fecha pasada a Sarmiento de Resistencia, en Chaco, por 3 a 0, resultado que le valió alcanzar la cima en soledad y desplazar a su rival de turno.

Ahora, el Aurinegro tendrá la misión de afirmarse en esa posición de privilegio en el tramo final de la fase (clasifican los dos primeros de cada zona y el mejor tercero al pentagonal que otorgará el primer ascenso a la B Nacional) y lo hará ante el respaldo masivo de su gente.

Pero el rival, Sportivo Patria, también viene en racha, ya que luego de las dos derrotas con las que arrancó esta fase, hilvanó una serie de tres triunfos en fila que lo metieron en la lucha por la clasificación. De hecho, los formoseños cuentan con nueve unidades y están a tres de Mitre, por lo que un triunfo esta tarde les posibilitaría darle alcance al conjunto santiagueño. Para el compromiso de hoy, el DT Sialle realizará una sola variante con respecto al equipo que se impuso en Chaco. Matías Moisés se recuperó de una lesión y regresará en lugar de Juan Lobato.

Hoy también jugarán: 16, Aconquija vs. Zapla y 16.30, Chaco For Ever vs. Gimnasia y Tiro.