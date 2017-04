Matías Pío voló en el Frontal

Fotos FESTEJO. Los hermanos Pío dominaron en Las Termas de Río Hondo y Heitz finalizó tercero.

16/04/2017 -

LAS TERMAS, Río Hondo (C). Con un andar parejo y convincente el bonaerense Matías Pío se adjudicó la primera colocación de la Fórmula 1 Power Boat que se disputó en las aguas del embalse Río Hondo.

En una jornada nublada con una tenue llovizna, Matías Pío, el piloto de Tigre, sacó pecho, se acomodó y logró una victoria que lo ubica al frente del campeonato cumplida la primera fecha

En el segundo lugar se ubicó su hermano, Hugo Pío, en el tercer lugar Roberto Heitz, cuarto quedó Fernando Degiamma y quinto lugar fue para Jorge Bellando. Luego se ubicaron Juan Colombo, Pablo Ramírez, Javier Colombo y Luis Grimoldi.

En la entrega de premios estuvieron presentes entre los funcionarios en representación del gobierno de la provincia, los subsecretarios de Turismo, Ricardo Sosa, y de Deporte, Carlos Dapello; por el municipio estuvieron presentes la secretaria de Turismo, Vilma Díaz, y el concejal Jorge Leal.

Podio importante

El piloto Roberto Heitz, fue tercero en esta fecha de Las Termas de Río Hondo y al final de la carrera, habló con EL LIBERAL. "No se pudo, pero intentamos. Tuve un desperfecto mecánico y por eso, a partir de la quinta vuelta, no pude acelerar más de lo que venía acelerando. Por suerte pude seguir y aunque no se dio el triunfo, termino conforme". Luego, ponderó el trabajo de los hermanos Pío. "Los Pío hicieron un muy buen trabajo. Son gente que trabaja mucho en los botes. Son gente experimentada y para mí, estar con ellos en un podio, es todo un logro. Así que me voy conforme con este arranque".

"Ahora hay que ponerse a tono con el bote. Es mi primera carrera con el bote y el equipo me lo dejó muy bien. Le faltó un poquito más como para aspirar a la victoria. No hay excusas. Hay que mejorar lo que se hizo y tratar de estar entre los mejores cinco. Esto es difícil. Hay mucho piloto experimentado, se trabaja mucho en los botes y a veces es una cuestión de azar", cerró el piloto, que completó el podio.