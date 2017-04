Deportivo FECHA 20 EL LÍDER RECIBIRÁ A PATRONATO, MIENTRAS QUE EL "MILLO" Y SAN LORENZO VISITARÁN A TIGRE Y A

Boca busca ampliar su ventaja y River y el Ciclón, no alejarse

En la Bombonera, el puntero intentará aprovechar el empate de Newell’s y Estudiantes. Además jugarán: Godoy Cruz vs. Banfield, Quilmes vs. Colón y Unión vs. Defensa y Justicia.

Por El Liberal

Fotos VIENE DULCE. Darío Benedetto viene convirtiendo seguido en Boca. El "Pipa", con once gritos, ya es uno de los máximos artilleros del torneo. 16/04/2017 - Boca Juniors, el líder del Torneo de Primera División, recibirá hoy a Patronato, desde las 18.15, en búsqueda de una nueva victoria que lo consolide en la posición de privilegio y aumente su ventaja en la cima, en la continuidad de la vigésima fecha. En tanto, San Lorenzo de Almagro visitará a Atlético Tucumán (16.15) y está obligado a ganar para no perderle pisada al puntero, al igual que River Plate, que enfrentará a Tigre, a las 20.15, en Victoria. Además, la jornada tendrá los choques Godoy Cruz-Banfield (16), Quilmes-Colón (18.20) y Unión-Defensa y Justicia (20.30). Boca tratará de aprovechar el empate de ayer entre su escolta Newell’s y el tercero Estudiantes, para ampliar su ventaja que hoy es de cuatro puntos. El entrenador "Xeneize", Guillermo Barros Schelloto, no podrá repetir equipo por primera vez desde que está en el club debido a la baja de último momento de Ricardo Centurión (ver despiece) y en su lugar jugarían Oscar "Junior" Benítez o Nazareno Solís. El resto, será el mismo equipo que viene de ganarle 3-1 a Vélez Sarsfield. El rival, el modesto Patronato, viene de sufrir una dura goleada 5-0 con Independiente, en condición de local, e intentará recuperarse con una modificación: Lautaro Comas por Damián Arce. River vive un buen presente, con seis triunfos consecutivos, contabilizando torneo doméstico y Copa Libertadores, e irá a Victoria a buscar un nuevo éxito que lo mantenga a la expectativa. En cuanto a la formación, no estará el mediocampista Leonardo Ponzio y será reemplazado por Nicolás Domingo. Además, Luciano Lollo tendría su lugar en la defensa por Jonatan Maidana. Tigre repetirá a los mismos que comenzaron el duelo en la fecha pasada con Racing Club, antes de la suspensión por lluvia. En el estadio José Fierro, San Lorenzo tendrá una visita de riesgo a Atlético Tucumán y contaría desde el arranque con los delanteros Ezequiel Cerutti y Nicolás Blandi, quienes terminaron el empate 1-1 con Universidad Católica con sendas molestias musculares. Los tucumanos, en tanto, presentarán dos variantes con respecto al equipo que perdió con Central: Ignacio Canuto por Jairo Palomino y Leandro González por Mauricio Rosales.