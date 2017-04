La importancia de una buena alimentación en un clima caluroso

Fotos CONSUMO. Hay que considerar que las comidas sean de fácil digestión.

La evidencia científica muestra que el ejercicio regular conlleva muchos beneficios para la salud, pero el clima caluroso y húmedo representa un reto para la capacidad del cuerpo de realizar actividad física. El rendimiento físico se ve disminuido significativamente, y el riesgo de deshidratación y problemas por calor aumenta.

"Por estos motivos, es importante una correcta reposición de líquidos durante el entrenamiento y la competición, ya que el poder mantener una alta tasa de sudoración es un factor decisivo para mantener una correcta termorregulación, conservando así un volumen plasmático suficiente que permite un adecuado gasto cardíaco", explicó la Lic. en Nutrición, Raquel Carranza.

Una forma práctica de conocer cuanta bebida hidratante consumir es el control del peso antes y después del entrenamiento de tiradas largas, junto con el control de lo que bebemos durante este tipo de entrenamientos, nos permite controlar la cantidad de líquido perdido en exceso, siendo la pérdida de peso en kg un índice fiable del déficit de fluidos.

"Durante los entrenamientos hay que procurar beber las máximas cantidades de líquido que no produzcan molestias gástricas o abdominales para llegar a compensar los déficits producidos; de esta manera conocemos nuestras necesidades reales en situaciones de altas temperaturas y de humedad. Los deportistas deben estar bien hidratados antes de entrenar y de competir. La alimentación debe ser balanceada y no incluir calorías en exceso, también hay que considerar que las comidas sean de fácil digestión para no provocar trastorno digestivo", sentenció.