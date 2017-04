Recomendaciones: qué ropa se debe usar para realizar ejercicios

16/04/2017 -

En caso de tratarse de ambientes fríos y humedad elevada, "no se produce la evaporación manteniendo la ropa húmeda y facilitando la pérdida de calor por conducción. Como sugerencia, se debería tener en cuenta siempre la temperatura y la humedad, si es un día caluroso, usar ropa clara que refracta los rayos del sol, con la mayor parte del cuerpo descubierta para favorecer la evaporación", indicó el Dr. Stenberg.

Asimismo contó cómo elegir el abrigo correcto: "Hay que procurar el abrigo adecuado dependiendo de la adaptación de cada persona a las bajas temperaturas. Se puede usar impermeable liviano para disminuir el efecto de la conducción del calor; en ambos casos no hay que descuidar la hidratación, ya que la sudoración se producirá y llevará a perdida del volumen sanguíneo si no se realiza la reposición correspondiente generando fatiga, deshidratación, calambres, etc.".