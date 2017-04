El City goleó 3 a 0 con un gol del "Kun" Agüero

Fotos GOLEADOR. Agüero fue el encargado de cerrar el 3 a 0.

Manchester City, con un gol del argentino Sergio Agüero, le ganó 3-0 a Southampton, como visitante, por la 33ra. fecha de la liga inglesa, y aunque está relegado en la lucha por el título se mantiene en zona de clasificación para la Liga de Campeones 2017- 2018.

Agüero, que fue titular como su compatriota Nicolás Otamendi (Pablo Zabaleta ingresó faltando 10 minutos), convirtió el tercer tanto del City, a los 35 del segundo tiempo, tras una asistencia del belga Kevin De Bruyne.

Por su parte, Tottenham, dirigido por Pochettino, goleó 4-0 a Bournemouth y no le pierde pisada al puntero Chelsea, que jugará hoy frente al United de Sergio Romero y Marcos Rojo.

Los otros resultados de ayer fueron: Crystal Palace (Julián Speroni estuvo en el banco) 2-Leicester (Leonardo Ulloa, titular) 2; Watford 1-

Swansea (Federico Fernández) 0; Sunderland 2-West Ham (Manuel Lanzini) 2; Stoke City 3-Hull City 1; y Everton 3-Burnley 1.

Hoy, además de Manchester United vs. Chelsea, jugarán West Bromwich (Claudio Yacob) vs. Liverpool. Mañana completarán Middlesbrough vs. Arsenal.

Principales posiciones

Chelsea 75 puntos; Tottenham 71; Liverpool 32; Manchester City 64; Liverpool 63; Manchester United y Everton 57.