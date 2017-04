Dos goles de Messi para la recuperación del Barça

Fotos FIGURA. Lionel Messi fue el autor de dos goles para el 3 a 2 del Barcelona ante el Real Sociedad en el Camp Nou.

16/04/2017 -

El astro argentino Lionel Messi marcó un doblete y Barcelona venció como local a Real Sociedad por 3-2 para mantenerse a tres puntos del líder Real Madrid, que previamente había logrado una victoria agónica, con suplentes, ante Sporting en Gijón por el mismo marcador en partidos de la 32da. fecha de la Liga de España.

El capitán del seleccionado ‘albiceleste’ hizo los dos primeros tantos del partido en el Camp Nou: a los 17 de la etapa inicial con un zurdazo bajo desde afuera del área y a los 37 del mismo tiempo al capitalizar un rebote del arquero sobre la línea del área menor.

Siempre en el primer período, Real Sociedad llegó dos veces al descuento con tantos del francés Samuel Umtiti (42m.) y Xabi Prieto (45m.) y el local logró su tercer gol mediante Paco Alcácer (44m.), asistido por Messi.

Barcelona, que se recuperó de dos derrotas consecutivas entre Liga y Champions, sumó 72 puntos y conservó la diferencia de tres que lo separa del líder Real Madrid (tiene pendiente un partido con Celta de Vigo), al que visitará la jornada siguiente en el Santiago Bernabéu.

Real Madrid, con suplentes, logró una agónica victoria por 3-2 en su visita a Sporting Gijón, que lo puso en apuros al adelantarse dos en el tanteador con goles del croata Duje Cop (14m.PT) y Mikel Vesga (5m.ST).

El equipo de Zinedine Zidane remontó con las conquistas de Isco (17m.PT) y Álvaro Morata (14m.ST) hasta que en el minuto final del tiempo reglamentario consiguió el tanto del triunfo, nuevamente a través de Isco.

De sus titulares, sólo jugaron desde el inicio los marcadores centrales Sergio Ramos y Nacho; mientras que los brasileños Marcelo y Casemiro ingresaron en el segundo tiempo.

Por su parte, el Atlético de Madrid de Diego Simeone (65), que el martes deberá asegurar su boleto a semifinales de Champions en su visita a Leicester City, al que venció 1-0 en la ida, calentó motores con una goleada 3-0 sobre Osasuna, de local.

El conjunto ‘colchonero’, que tuvo entre sus titulares a los argentinos Nicolás Gaitán y Ángel Correa, anotó por intermedio del belga Yannick Ferreira Carrasco (2), que además falló un penal, y el brasileño Filipe Luis. Cuando se cumplía el tiempo reglamentario, el ghanés Thomas Partey dilapidó otra pena máxima en favor del elenco madrileño.

En el primer partido de la jornada de ayer, Deportivo La Coruña, con el argentino Germán Lux en el arco, le ganó como local a Málaga por 2-0 con tantos de Joselu y Pedro Mosquera en el segundo tiempo.

La 32da. fecha en España comenzó el viernes con la goleada de Athletic Bilbao sobre Las Palmas (5-1); continuará hoy con cuatro encuentros: Leganés vs. Espanyol, Valencia vs. Sevilla, Betis vs. Eibar y Granada vs. Celta de Vigo.