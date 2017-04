"Chiqui" Tapia: "Hay que esperar"

Fotos ESTRATEGIA. Tapia estuvo en España para reunirse con Messi y para iniciar las gestiones por Sampaoli.

16/04/2017 -

El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, dijo ayer que "hay que esperar" para conocer al nuevo entrenador del seleccionado argentino de fútbol y tildó de "positivo" el encuentro que mantuvo con Lionel Messi, por la sanción de cuatro fechas que le aplicó la Fifa al rosarino por el exabrupto que cometió hacia los árbitros durante el partido ante Chile.

Por otra parte, y si bien lo negó, Tapia, durante su estadía en Barcelona, tuvo además un acercamiento con Fernando Baredes, el abogado y representante del santafesino Jorge Sampaoli, el actual técnico del Sevilla y el elegido para reemplazar a Edgardo Bauza.

"No sé si es el abogado o no. Y no me reuní con nadie. Nunca estuvo la posibilidad de realizar una reunión acá. Sí, con dirigentes de España. Si es Sampaoli, hay que esperar que termine la competencia. Si es otro DT, de la misma manera. Venimos de una rescisión con Bauza. Las dos partes hicimos un esfuerzo económico. En su momento se decidirá el DT. Faltan dos meses para que juguemos. Pronto tomaremos la decisión", expresó Tapia por la señal de TyC Sports.

Sobre el encuentro que tuvo el viernes con Messi, quien el 4 de mayo deberá presentarse a la Fifa para hacer su descargo y esperar una reducción de la sanción, el directivo lo catalogó de "positivo".

"Me parece que es importante luego de haber hecho la elección, que el presidente se haya reunido con el capitán. Fue un encuentro positivo, agradable, pudimos charlar. El necesitaba que uno viniera a hablar. Es la primera vez que hablamos después de un momento tan particular, por su sanción y la Selección en Repechaje", comentó.

Sobre la estrategia de la AFA para que la pena a Messi sea más baja, Tapia reveló que se contrataron "a los mejores abogados de Argentina y Europa" y que confía en que tendrán una respuesta alentadora de parte de la Fifa. "Nos toca bailar con la más fea, pero Leo (Messi) siempre fue un ejemplo. Tenemos la tranquilidad de los abogados. Queremos salir de estas cuatro fechas, es todo lo que queremos", afirmó.

De esta manera, Tapia deja Barcelona con saldo positivo, ya que se juntó con Messi, en la previa de la citación del rosarino para el 4 de mayo en Fifa para hacer su descargo, e hizo la primera gestión por Sampaoli, la máxima obsesión de la dirigencia de AFA.