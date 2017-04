Habían terminado hacía dos semanas la relación amorosa

16/04/2017 -

Según revelaron los vecinos, Lucy había terminado su relación con el acusado hace dos semanas aproximadamente. "Eran pareja y era frecuente verlos, pero hace una semana ello lo corrió de la casa, pero él la perseguía, estacionaba el remís en la vereda y dormía toda la noche dentro del auto en la puerta de la casa", expresó una vecina.

"El día jueves estuvimos juntas en un cumpleañitos y él ("Chami") también se presentó en la casa a molestarla y ella lo corrió nuevamente. En esa fiesta me contó que ella ya no estaba más con él, porque estábamos hablando de lo caro del remís que habían subido las tarifas y ella me comenta que Gauna quedaba a dormir afuera y la molestaba", indicó la testigo.

Según el testimonio de las vecinas, el acusado ya había merodeado la casa el día viernes en reiteradas oportunidades. "Pasó varias veces por frente de la casa. La última vez fue a las 13.15, cuando era la hora de la comida. Ella (por la víctima) salió a comprar y regresó, nos saludó pero hasta ese entonces todo estaba bien", expresó una mujer.