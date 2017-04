"¡Llamá a la policía Turca por favor! ¡Basta Hugo no me pegues más!"

Fotos Lucy fue trasladada al Regional, donde permaneció internada dos horas y después falleció.

16/04/2017 -

Mientras la familia no logra comprender el accionar asesino de Gauna en contra de Lucy, la Justicia realiza averiguaciones para establecer cómo fue que el imputado ingresó a la casa y la atacó hasta provocarle la muerte.

Según revelaron las fuentes, el aberrante femicidio que conmociona a toda la sociedad tiene cuatro testigos fundamentales: los niños Lisandro (7) y Marcos de 11 años, (hijos de Lucy) María del Huerto y su hija Ihara Azar, sus vecinas.

Madre e hija brindaron su declaración testimonial ante los investigadores del caso y brindaron detalles fundamentales y precisos de cómo fue que "Chami" atacó a Lucy, cuando ésta se disponía a llevar a sus hijos a jugar un partido de fútbol.

"Estaba afuera limpiado el frente de mi casa y ella (por Lucy) estaba acomodando los ‘sapitos’ en el jardín de su casa. Los chicos estaban listos para ir a jugar al fútbol y allí llegó el remís de Orión y delante de ese auto llega él (por Gauna), pensé que cuando él llegó iban a suspender el otro vehículo", fueron las primeras palabras de María del Huerto, vecina y amiga de la maestra.

Llanto y pedido de auxilio

Más tarde continuó: "A los pocos minutos salen los chiquitos gritando que la estaban pegando a su madre, los llevé a mi casa a ellos y la llamé a mi hija para que me acompañe hasta la casa de ellos. Cuando llego Lucy me gritaba ¡Llamá a la policía Turca por favor!. Y le repetía a él ‘Basta Hugo no me pegues más y se sentían los golpes que cada vez eran más fuertes, no sé si eran contra la pared, o eran trompadas".

Ihara, sin temor de lo que le pudiera pasar, ya que la situación de violencia dentro de la casa era gravísima, no dudó en ayudarla. "Comencé a patear la puerta y a gritarle que ya viene la policía como para que él tenga miedo y se vaya. Al ver que no salía corrí hasta el auto para sacarle las llaves para que no se escape, pero no estaban. Cuando vuelvo me acerqué otra vez y él me abre la puerta, me mira con los ojos llorosos, vuelve a ella, se agacha y la hinca".

"Ella estaba tirada en el piso ya no se movía. Él se tiró en el piso, empujó la puerta con uno de los pies y se cortó los brazos. Después la abrazó. Salí gritando que la había matado y allí me topé con la policía. Ellos entran, lo detienen a él y la suben a ella en la ambulancia", contó sin poder ocultar la terrible impresión vivida.