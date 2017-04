Avelluto advirtió que habrá más despidos en el Incaa

Fotos IRREGULARIDADES. Para Avelluto (foto), Cacetta no tuvo la firmeza necesaria para terminar con los cotos de corrupción en el Incaa.

16/04/2017 -

El ministro de Cultura, Pablo Avelluto, afirmó que "a partir del lunes" va a haber más desplazamientos "en el plantel de gerentes" del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) "algunos de los cuales vienen del kirchnerismo", al tiempo que enfatizó que el Gobierno no viene "en absoluto a reducir o a achicar el apoyo del Estado" al cine nacional.

Tras la salida del director del Incaa Alejandro Cacetta, Avelluto insistió en que el ahora ex funcionario "es una persona honesta y ha hecho un buen trabajo en el fomento del cine nacional", pero remarcó que sus repuestas frente a presuntos casos de corrupción "no fueron convincentes".

Según el ministro, "lo que hay en el Instituto es desde irregularidades administrativas, hasta compra de mobiliario por sumas fuera de cualquier lógica de precios de mercado a gastos desorbitantes en viajes al exterior".

Avelluto señaló que en la función pública "no alcanza con ser un hombre honesto" ya que, apuntó, "uno tiene que ser consciente de que se va a encontrar en el camino con personas que no van a estar interesadas en que se hagan reformas y frente a eso uno tiene que tener la voluntad política de enfrentarlas, y en el caso de Alejandro, él no tuvo esa voluntad".

"Le dije que esperaba una respuesta muy clara y muy concreta frente a estos hechos y que se tomaran medidas como desplazamientos, denuncias, sumarios, etcétera, y a lo largo de las semanas las respuestas que fui obteniendo no fueron convincentes", indicó.

El funcionario reveló que le dijo a Cacetta que "tenía que modificar su plantel de gerentes" porque esos presuntos casos de corrupción "estaban ocurriendo por debajo de él", al tiempo que expresó que "quien debe evaluar si hubo hechos de corrupción debe ser la Oficina Anticorrupción, pero hay hechos que llaman a la duda".

Desplazamientos

Consultado sobre si tras el pedido de renuncia al director va a haber más desplazamientos del Incaa, respondió: "Sí, a partir del lunes vamos a modificar el plantel de gerentes que tiene la institución, algunos de los cuales vienen del kirchnerismo".

El ministro de Cultura sostuvo que no quiere que "el Incaa sea una institución ejemplar" porque "es muchísimo dinero" el que maneja "y es dinero que viene al fomento de la industria cinematográfica", a la vez que remarcó que "no" vienen "en absoluto a reducir o a achicar el apoyo del Estado argentino y de los argentinos a la industria cinematográfica nacional".

"Las autoridades nuevas del instituto ya están evaluando cuáles son los pasos a seguir", advirtió Avelluto sobre los cambios que anunció a partir del lunes, al tiempo que aseveró que "no estamos discutiendo el fomento de la industria cinematográfica nacional, pero queremos que se haga de un modo transparente, de un modo claro".

Ante la pregunta si consultó con el presidente Mauricio Macri sobre estos cambios, respondió que "este tipo de políticas las tomamos consultándonos" porque no trabajan "en forma individual, sino en equipo".