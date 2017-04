“Las modelos de mi época estábamos más fuertes”

16/04/2017 -

Déborah de Corral comenzó su carrera como modelo siendo tapa de las revistas más importantes del país. Por entonces incursionó en la conducción, con el recordado programa El Rayo. Pero con los años dejó de ser sólo una cara bonita, y en el último tiempo se abocó de lleno en sus verdaderas pasiones: la música y la cocina. Actualmente Deborah está presentando su nuevo material discográfico titulado Piel, mientras conduce "Fuego, placeres terrenales".

"Mi época de modelo fue una puerta a todo esto que pasa y seguirá pasando, pero no es que para mí fue una carrera. En realidad hay muchas modelos que pasan por esa oportunidad, por esa puerta, buscando otras cosas. Para muchas, es un trampolín", dijo.

Y agregó: "Entre las modelos de antes y las de ahora noto una diferencia física, definitivamente. No sé las dinámicas del mundo ni el negocio de los modelos porque hace mucho que no tengo nada que ver, pero sí noto una diferencia física bastante grande. Creo que lo que se lleva ahora es una belleza como un poco más lánguida, para mí gusto. Demasiado flaca y no muy alegre. La gente grande empieza como en mi época, yo todavía soy bastante joven, no estoy para decir esas cosas, pero la verdad es que en mi época estábamos como más fuertes".