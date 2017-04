Quique Estevanez aseguró que no extraña a Carina Zampini en sus novelas

16/04/2017 -

"Nunca más no se puede decir ni en la televisión ni en la vida, pero Carina Zampini pasó esa etapa y ahora se dedica más a la conducción que a la ficción. El tiempo pasa y las etapas para cada cosa van cambiando", dijo el productor Quique Estevanez cuando le preguntaron si volvería a convocar a Carina Zampini para sus telenovelas. Y continuó: "La verdad que no la extraño porque me acostumbré mucho a verla como conductora y ahora la veo más conductora que actriz. La gente se acostumbra, y no sé si es tan fácil tocar distintas cuerdas...cambian las etapas y cambian las épocas", aseguró.

Estevanez adelantó en una entrevista con la Once Diez algunos aspectos de su nueva novela que tendrá como protagonistas a su hijo, Sebastián Estevanez y Eleonora Wexler, la actriz de Amar después de amar. La nueva telenovela se llamará Golpe al corazón. "Es para Telefé, a la noche, en el prime time, en la segunda parte del año, no va a estar toda grabada cuando salga al aire. Una gran parte sí, pero a mí me gusta ir tocándola de acuerdo con lo que el público va pidiendo, de alguna manera", explicó.

Y adelantó: "Es una historia donde hay una clínica, ella es médica y va a luchar por la dirección de la clínica. Él es boxeador, pierde a su mujer y empieza a trabajar como camillero en la clínica, donde surge una historia de amor entre los dos".

Estevanez también contó que en esta historia habrá dos malas, y un malo".