Benjamín Amadeo regresará a la ficción sin dejar de lado su carrera musical

16/04/2017 -

Benjamín Amadeo se hizo conocido como actor, y poco a poco todos descubrieron que, más allá del intérprete, dentro suyo habitaban un gran cantante, excelente músico y compositor.

El año pasado editó "Vida lejana", su primer disco, con el cual pone en primer plano, al menos por un rato, su lado musical. "No podría elegir entre la música y la actuación, se me cruzan los caminos, pero los trato de sobrellevar. Ahora estoy grabando ‘Fanny, la fan’, preparando el show y un videoclip que filmaré la semana después del concierto, así que estoy un poco sobrepasado. Son los riesgos que tengo que tomar. Lo bueno es que me gusta ocuparme del diseño de todo, me atoro un poco de horarios pero me hace feliz", explicó Amadeo a DiarioShow.com.

Tras un puñado de conciertos en su haber, Benjamín confesó que se siente un poco más seguro arriba del escenario, "aunque no tanto tampoco". Si bien cuenta con una legión de fanáticos aclara: "En el público que viene a los recitales veo a los que sabía que iban a estar, los que están viniendo más seguido, y los que se están animando a la música que yo estoy proponiendo, porque tienen que cortar con el prejuicio del actor".