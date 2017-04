Para Mariano Martínez, ADDA marcó su carrera

16/04/2017 -

Fue repartidor de pizzas, mozo y lavacopas. Tuvo historias familiares de todos los colores y, de niño, estuvo cuatro años sin poder caminar. La perseverancia y sus ganas de hacer su sueño realidad ganaron la batalla y hoy trabaja de lo que más le gusta: la actuación.

Actualmente protagoniza ADDA (Amar después de amar), la ficción que emite todas las noches Telefé y que llega a Santiago del Estero a través de Canal 7, liderando su franja cada noche.

Si bien viene de protagonizar varios éxitos, ADDA lo sorprendió, ya que la novela se grabó íntegra el año pasado y recién pudieron estrenarla en el 2017.

"Estoy feliz, porque le está yendo muy bien, tanto en lo que refiere a la audiencia como a lo artístico: es un combo que pocas veces se da. Me ha pasado que veo cosas que hice y que siguen siendo muy populares, pero no con tanto reconocimiento de los colegas o del medio", señaló a Teleshow.

Por otra parte, sobre el proceso de grabar con tanta antelación una historia sin salir al aire de inmediato, Martínez contó: "Nosotros habíamos pactado hacer una novela para que saliera el año pasado. El arreglo era hacer ADDA para 2016. Estábamos acostumbrados a eso, que te contratan para un año, te pagan y se usa ese mismo año. Pero por temas del canal se pasó para éste. Es una novela compleja, con presente y pasado. No verse, no estar ahí atento a la continuidad temática no es lo mismo".

Y agregó: "Estar saliendo al aire en el momento en el que estás grabando y ver sobre la marcha la reacción del público, para hacer modificaciones, a mí mucho no me copa. Me gustan más las historias que empiezan y terminan y son así. O sea, vos vas a ser un detective que tiene problemas con la droga, pero que tiene mucha moral y de repente, o por el rating o porque aburrió, el pibe es abstemio y mujeriego..., no me gusta. La reacción de la gente no es que no me interese, obvio que me importa, pero me interesa más saber qué estábamos haciendo nosotros. Como durante la realización los autores sabían que contaban con más tiempo para editar, no nos iban mostrando lo que hacíamos y estábamos realmente a ciegas".

Cuando le preguntaron que tiene de parecido Mariano Martínez a su personaje en ADDA, el actor admitió: "La moral. Yo respeto a mis seres queridos, a mis amigos, los códigos. Me siento muy identificado en eso con Santiago".

La telenovela está a mitad de camino, pero Mariano ya hace un balance sobre su trabajo en esta ficción.

"Fue un gran trabajo, estaba agotado, pero feliz. Además, estaba entrenando mucho lo que es mi voz para poder tener otra proyección y otra madurez a la hora de interpretar los textos. Estaba con las clases, con mis hijos, con mi rutina, con la responsabilidad de ser un padre de familia y de llevar adelante una novela con buen humor. A lo largo de estos veintipico de años de profesión aprendí que si la cabeza de un proyecto transmite buen humor, eso baja y contagia a todos la buena predisposición y el profesionalismo. Traté de tener eso, sentí la responsabilidad, la asumí y creo que estuvo bien llevada con humildad y con mucho trabajo. Eso a mí me satisface como profesional y como persona. Para mí, fue un antes y un después en mi carrera, no solamente en lo artístico, sino, también, en un montón de otros aspectos".