Un amor a primera vista se tradujo en un nuevo hijo

16/04/2017 -

En el medio de la vorágine de 2016, después de haber roto su relación con Lali Espósito, apareció el amor y un hijo en camino.

Mariano Martínez se enamoró a primera vista de Camila Cavallo y al poco tiempo ya estaban anunciado un embarazo. Y fue su hija Olivia (fruto de su relación anterior con Juliana Giambroni), quien le advirtió del embarazo. "Mi hija fue la que me dijo ‘Papá, ¿vos vas a tener otro hijo?’. Con Camila (Cavallo) teníamos muchas ganas porque nos enamoramos profundamente. Ni sabíamos que estábamos ‘embarazados’. Entonces le respondo: ‘No, hija ¿por qué?’. ‘Porque Camila es joven, ustedes están enamorados’, me dijo. Le volví a decir que no y que si llegara a producirse, iba a ser la primera en enterarse. Pero ese día le dije a Cami ‘vamos a hacernos un test de embarazo porque no sé por qué... Y, dicho y hecho, estaba embarazada", recordó Mariano.

Martínez se define como un amo de casa a full. "La verdad es que no tengo empleada doméstica, así que trabajo mucho, y mi querida madre ayuda bastante, pero por ahora no tengo gente que trabaje en casa. Por ahora tengo tiempo y me gusta hacerlo", confesó.