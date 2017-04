"Huevo" Müller confesó que hay planes de boda con su novia 35 años menor

16/04/2017 -

De la mano y súper enamorado. Así se lo vio a Alejandro "Huevo" Müller (57) junto a su bella novia, Roxana (22). De bajo perfil, pero feliz con sus casi cuatro años de amor con la cordobesa, el actor hablódel noviazgo y de los importantes planes a futuro que piensa concretar de la mano de la modelo, con quien convive desde 2013.

"Nosotros convivimos hace tres años y nos llevamos bárbaro. Es una pareja despareja, pero pareja en otros lugares", dijo Müller a Ciudad.

Y aclaró: "Todavía no está en marcha el casamiento. No hay una fecha. Pero la idea es que sea en algún momento. Más que nada por ella, yo estoy fuera de concurso, pero ella es muy joven y quiere lo que todas las chicas quieren, que es casarse y todo lo demás. A mí me entusiasma la idea, pero esperemos un poquito más. Total, nadie nos apura. Bueno, ella me apura un poco".

En el plano laboral, Alejandro le puso fin a la temporada teatral en Villa Carlos Paz con la obra "El Quilombero", y ahora se sumará a Abracadabra. "Estuve un año y medio, prácticamente, haciendo la obra y la terminamos en Córdoba, donde nos fue muy bien. El Quilombero no sigue porque todos tienen otros proyectos. Entonces, me sumé a Abracadabra y en Semana Santa empieza la gira por todo el país. Todavía no sé si se va a presentar en Buenos Aires".