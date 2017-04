Susana se emocionó al ver a Griselda en su papel

16/04/2017 -

Griselda Siciliani, Nicolás Cabré y Federico D’Elía debutaron con "Sugar", el musical que hace 30 años lo protagonizó Susana Giménez y que volvió a la calle Corrientes, esta vez, con su producción y la de Gustavo Yankelevich.

La diva fue la más esperada, y arribó en su lujoso automóvil blanco, vestida de riguroso negro, tacones brillantes y piel, y fue aplaudida a rabiar por los fans que la esperaban.

Al finalizar la función, Susana subió a escena y no ocultó su inmensa emoción: "¡Estuvieron geniales! El equipo es impresionante, todos son unos genios", dijo y sumó divertida: "Gustavo Yankelevich me mandó al frente... es tu noche también, ¡Pusiste toda la guita! Arturo, mi amor, ¿te acordás? Yo ya no quiero que me digan ‘hace treinta años que lo hiciste...’", se rió.

"Es un orgullo verlos, estuvieron geniales. Canté con ustedes todas las canciones. Me siento orgullosa de haberla hecho alguna vez y que ahora seas vos, Griselda... ¡estás divina! Y bailás un poquito mejor que yo, debo reconocerlo. ¡Los amo!", cerró Susana, junto a un divertido remate: "Si hago este baile ahora, me muero".

En la función debut en el Lola Membrives, principalmente colmada de invitados especiales, fueron una suerte de "maestros de ceremonias" Gustavo Yankelevich, quien asistió junto con su mujer, Rossella della Giavampaola, y Arturo Puig (que protagonizó junto con Su el clásico), acompañado del brazo por la siempre infaltable Selva Alemán.

Acompañaron Tomás Yankelevich junto a Sofía Reca, Patricio Giménez, Teté Coustarot, Marcelo Polino, Ari Paluch, Daniel Hadad y Viviana Zocco, Adrián Pallares, el "clan Latorre" completo, entre otros.

Escrita por Peter Stone, con letras de Bob Merrill y música de Jule Styne, la primera puesta argentina de "Sugar", estrenada en 1986, fue un éxito sin precedentes para una pieza musical y logró mantenerse tres años en cartel, con auspiciosas temporadas de verano en Mar del Plata y Carlos Paz.

Carlos Perciavalle fue uno de los productores de aquel espectáculo, mientras que China Zorrilla se encargó de incorporar canciones de populares musicales como "Chicago", que la pieza no tenía en su versión estadounidense, pero que aparecieron en la porteña, y fueron parte de su éxito.