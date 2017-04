Carrió afirmó que Vidal no la quiere como senadora

Fotos La líder de la CC afirmó que Vidal y Durán Barba no querían que compita en la provincia.

16/04/2017 -

BUENOS AIRES.- La diputada Elisa Carrió reveló hoy, con reproches a la dirigencia de Cambiemos, que no será candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires, dijo no saber si lo hará por la Ciudad y advirtió que si avanza una causa en su contra por supuesto enriquecimiento ilícito tampoco buscará fueros e irá "a la justicia como una ciudadana común".



Asimismo, renovó sus duras críticas contra el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, a quien señaló como quien estaría detrás de la reactivación de la denuncia por supuesto enriquecimiento ilícito que hicieron un comerciante de Pilar y un abogado en su contra por un viaje de 2016 a Estados Unidos.

En ese marco, alertó que el presidente Mauricio Macri "un día de rodillas me va a pedir que lo saquen a Lorenzetti" de la Corte porque, dijo, "lo va a extorsionar" y afirmó que "el análisis que hace Lorenzetti es que si hay crisis en Argentina, él sería el Presidente".

Consultada en la mesa de Mirtha Legrand por Canal 13 sobre la falta de reacción del presidente Macri en defensa suya ante las acusaciones judiciales, Carrió sostuvo que "esa es la pregunta del millón".

Luego de remarcar que varias veces en su carrera política la habían "dejado sola", le reclamó hoy a Cambiemos "la mínima solidaridad porque todos saben lo que es Lorenzetti".

"En general la política se despega, ¿Quién de los políticos se pega a la impugnación de alguien que está muy alto?", alertó y señaló que "nosotros somos un equipo inquebrantable en la Coalición Cívica a lo largo de los años".

Carrió dijo que va a seguir en "esta lucha" y apuntó que "la diferencia es que cuando el Presidente me necesita yo salgo a apoyarlo y yo le reclamo al resto de la política que no me dejen sola".

Ante la expectativa que generó su reaparición pública de hoy, Carrió aclaró que no será candidata a senadora porque tenía que "elegir domicilio" entre la Ciudad y la provincia pero aclaró que "no lo voy a hacer porque (la gobernadora) María Eugenia (Vidal) no desea que yo sea senadora y acá lo más importante es sostener el gobierno de María Eugenia".

Y, añadió que el consultor Jaime "Durán Barba cree que yo no tengo que ser candidata a senadora en la provincia", tras lo cual señaló que "fue una liberación que no quieran" su postulación debido a su estado de salud.

De todas formas, aclaró que "si María Eugenia lo hubiera necesitado, yo hubiese hecho el sacrificio porque yo quiero sostener Cambiemos" pero, remarcó, "el PRO decidió que la provincia de Buenos Aires sea solo del PRO".

Carrió también contestó "no sé" cuando le preguntaron si en ese caso iba a postularse a diputada por la Ciudad e incluso puso en duda su futuro electoral al cuestionar la causa que se reactivó en su contra en la justicia.

En ese marco, sostuvo que "Lorenzetti me acusa por enriquecimiento ilícito" cuando pagó "500.000 pesos por ganancias" por la venta de sus libros y sus clases y advirtió que "si esto sigue así, no me candidateo".

"Me presento ante la justicia sin fueros, como una ciudadana común", acotó y adelantó que tenía planeado autodenunciarse mañana ante la AFIP.

En su arremetida contra el juez Lorenzetti, lo comparó con el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido a quien, dijo, "todos miman porque le hizo favores a toda la clase política".