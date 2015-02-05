CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 16 de Abril de 2017

A LAS 20: FÚTBOL AFA. TIGRE - RIVER PLATE

Hoy 20:59 -

CANAL 7

08.25 PAUSA EN FAMILIA

08.30 NICK JR.

11.00 SANTA MISA

12.30 LA PEÑA DE MORFI

14.30 LOS SIMPSONS

16.00 FÚTBOL AFA. ATLÉTICO

TUCUMÁN - SAN LORENZO

18.15 JOSUÉ, EL RESUMEN

20.00 FÚTBOL AFA. TIGRE -

RIVER PLATE

22.15 SORTEO DE MONO

BINGO

22.25 SORTEO DE

TÓMBOLA

22.45 OPINIÓN DEPORTIVA

23.15 DESPEDIDA DE

SOLTEROS, LA GALA

00.30 FUEGO, PLACERES

TERRENALES

01.15 PAUSA EN FAMILIA


AMÉRICA

12.00 COCINA SOBRE RUEDAS

14.00 MAURO, LA PURA VERDAD

16.30 ESPECIAL SECRETOS

VERDADEROS

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

19.00 PONELE LA FIRMA

20.30 LA CORNISA


CANAL 9

13.00 LA ROSA DE GUADALUPE

13.45 HOY GANÁS VOS

15.45 GODOY CRUZ VS. BÁNFIELD

18.00 IMPLACABLES

20.00 COMBATE

23.00 CARTONEROS

00.00 CAMPEONES


TELEVISIÓN PÚBLICA

13.00 AUTOMOVILISMO

14.30 COCINEROS ARGENTINOS

16.30 CINE EN LA TV PÚBLICA

19.00 LA LIGA DE LA CIENCIA

20.00 RONDA DE EDITORES

21.30 TV PÚBLICA NOTICIAS

22.00 SUPERMAX


EL TRECE

09.30 EL GARAGE

10.15 CARBURANDO TC2000

(DESDE BS. AS.)

13.15 ALMORZANDO CON MIRTHA

LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

18.00 BOCA VS. PATRONATO

20.15 CINE SHAMPOO


CANAL14

12.00 TELÓN ABIERTO

12.30 JAVI EL CLUB DEL AIRE

12.45 CAPITÁN DARK

13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

14.00 SGO GOLF TOUR

14.30 RECORDANDO

16.00 MÚSICA INTERIOR

17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.30 EL CLÁSICO: CENTRAL

CÓRDOBA VS. BOCA UNIDOS

19.30 ARABESC

20.00 EL PODIO

20.30 BÁSQUET POR EL 14: REGATAS

VS. CENTRAL CÓRDOBA (F)

22.00 PASA EN SANTIAGO

22.30 SGO. PUEBLO QUE BAILA

23.00 ESCUELA DE LEVANTE

23.30 EN EL LACTARIO

23.45 UNIPERSONALES


CANAL 4

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 MORENA TV

17.00 CINE EXPRESS

19.00 ENERGÍA ELECTRÓNICA

19.30 MISA

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 SANTIAGO TV


PELÍCULAS

CINEMAX

07.01 JUNTOS... PERO NO TANTO

08.53 ANIMALES AL ATAQUE

10.47 LOS INCREÍBLES

13.03 K-NINO. LA LEYENDA DEL ORO PERDIDO

14.55 PEQUEÑOS AVIADORES

17.05 GAME OF THRONES, EL DESTINO ESTÁ

ESCRITO

17.33 LOS INCREÍBLES

19.47 ¿QUIÉN *&$%! SON LOS MILLER?

22.00 EL LOBO DE WALL STREET

TCM

07.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.00 ESTE ES ELVIS

10.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

10.30 LA NIÑERA

11.00 ALF

11.30 ALF

12.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

13.20 REGRESO A LA LAGUNA AZUL

14.55 EL TIGRE Y EL DRAGÓN

17.10 D-TOX

19.00 SOLDADO UNIVERSAL

21.00 LOS RIOS COLOR PURPURA

23.00 CRIATURAS SALVAJES

TNT

07.54 HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL

10.55 JACK, EL CAZAGIGANTES

13.01 RATATOUILLE

15.06 HOP. REBELDE SIN PASCUA

16.55 TINKER BELL. EL SECRETO DE LAS HADAS

18.17 MADAGASCAR 2

19.52 300

22.00 LOCOS POR LOS VOTOS

23.38 TIEMPO DE VALIENTES

01.39 LOCOS POR LOS VOTOS

UNIVERSAL CHANNEL

07.00 ROOKIE BLUE, EN UN ABRIR Y CERRAR

DE OJOS

08.00 GRIMM, MALHADADOS

09.00 GRIMM, EL MAPA DE LOS SIETE CABALLEROS

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, ASESINADA

11.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, TIERRA

QUEMADA

12.00 HOUSE M.D., OJOS QUE NO VEN

13.00 DETECTIVES MEDICOS S13, FAMILY INTERRUPTED

13.30 CHICAGO MED, LUNES DE LUTO

14.20 CHICAGO FIRE, TRAMPA DE MUERTE

15.20 CHICAGO P.D., PROXIMIDAD EMOCIONAL

16.20 CHICAGO JUSTICE, FALSO

17.20 CLOVERFIELD. MONSTRUO

18.55 CÓDIGO SOMBRA. JACK RYAN

21.00 CHICAGO FIRE, TRAMPA DE MUERTE

22.00 CHICAGO P.D., PROXIMIDAD EMOCIONAL

23.00 CHICAGO JUSTICE, FALSO

24.00 GUERRA MUNDIAL Z

STUDIO UNIVERSAL

09.15 JORGE EL CURIOSO. PASEO POR LA PRIMAVERA

10.25 BEETHOVEN

12.05 BEETHOVEN 2

13.55 BALTO

15.25 VOLVER AL FUTURO

17.45 VOLVER AL FUTURO II

20.00 HOOK

22.50 PATCH ADAMS


A DONDE IR

EL PATIO DEL “INDIO”

(BOCA DEL TIGRE)

+HOY, A LAS 19.30, SE

PRESENTARÁ LEILA HAICK,

REPRESENTANTE DEL ESPACIO

MOVIMIENTO DE MÚSICA DE

MUJERES.

CASA DEL BICENTENARIO

(OLAECHEA Y MENDOZA,

PARQUE AGUIRRE)

+DOMINGO 16, DE 18 A 22,

LA TELÚRICA EN LA FERIA

ARTESANAL. ARTESANÍAS,

COMIDAS, VERDURAS

ORGÁNICAS. ENTRADA LIBRE Y

GRATUITA.

BELLAS ALAS

(AVDA. BELGRANO (S) 1807)

+SÁBADO 22, A PARTIR DE LAS

23, LAS MULLIERIS CELEBRAN

SU 11º ANIVERSARIO CON

UN SHOW IMPERDIBLE CON

CAROLINA HAICK, MARTA NAZAR

Y LIDIA RIVAS.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+SÁBADO 22, A LAS 21,

SE PRESENTARÁ PETECO

CARABAJAL CON RIENDAS

LIBRES, INVITADOS POR LA

FUNDACIÓN CYAC.


CINES

SUNSTAR

RÁPIDOS Y FURIOSOS

(3D): ACCIÓN (+ 13 años)

HOY: 15:30, 18:30 22:00. HASTA EL

19/04- 18:30 (Cast) 22:00 (Cast)

JEFE EN PAÑALES (3D):

COMEDIA (ATP)

HOY: 14:00 (Cast) 16:10 (Cast) 18:15

(Cast). HASTA EL 19/04: 16:10 (Cast)

18:15 (Cast)

LA BELLA Y LA BESTIA

(2D): ANIMACIÓN, (ATP)

HASTA EL 19/04: 20:20 (Cast) 22:25

(Cast)

LOS PITUFOS (2D):

ANIMACIÓN (ATP)

HOY: 14:30, 17:00, 19:00. HASTA EL

19/04: 17:00, 19:00 (Cast)

UN GOLPE CON ESTILO

(2D): COMEDIA (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 19/04 21:30

JEFE EN PAÑALES (2D):

COMEDIA (ATP)

HOY: 15:00, 17:10, 19:30 (Cast)

HASTA EL 19/04: 17:10, 19:30

NUNCA DIGAS SU NOMBRE

2D TERROR (16 años)

HASTA EL 19/04: 21:45 (Subt)

RÁPIDOS Y FURIOSO (2D):

ACCIÓN (+ 13 años)

HOY: 14:30 (Cast) 17:30 (Cast) 22:30

(Subt)

DESDE EL 17/04 HASTA EL 19/04:

17:30 (Cast) 22:30 (Subt


HÍPER LIBERTAD

LA BELLA Y LA BESTIA (ATP)

CON RESERVAS Y LEYENDA (SE

RECOMIENDA LA COMPAÑÍA DE UN

ADULTO PARA PÚBLICO INFANTÍL)

CASTELLANO 2D 20:50 (TODOS

LOS DÍAS)

LOS PITUFOS 3: EN LA

ALDEA PERDIDA ATP

CASTELLANO 2D 16:50, 18:50

(TODOS LOS DÍAS)

NUNCA DIGAS SU NOMBRE

2D (APTA 16 AÑOS)

CASTELLANO 2D 23:10 (TODOS LOS

DIAS)

RÁPIDOS Y FURIOSOS 8

(APTA 13 AÑOS)

CASTELLANO 2D 19:30, 22:00

(TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 17:10, 20:00, 22:50

(TODOS LOS DÍAS)

UN JEFE EN PAÑALES (ATP)

CASTELLANO 2D 15:30 (SOLO DE

JUEVES A DOMINGO)

17:30 (TODOS LOS DÍAS)

HORARIOS DE APERTURA

TODOS LOS DÍAS, A LAS 16:00

VALOR DE LAS ENTRADAS

2D ENTRADA GENERAL: $105

3D ENTRADA GENERAL: $110

 
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