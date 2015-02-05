CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 16 de Abril de 2017
A LAS 20: FÚTBOL AFA. TIGRE - RIVER PLATE
Por El Liberal
Hoy 20:59 -
CANAL 7
08.25 PAUSA EN FAMILIA
08.30 NICK JR.
11.00 SANTA MISA
12.30 LA PEÑA DE MORFI
14.30 LOS SIMPSONS
16.00 FÚTBOL AFA. ATLÉTICO
TUCUMÁN - SAN LORENZO
18.15 JOSUÉ, EL RESUMEN
20.00 FÚTBOL AFA. TIGRE -
RIVER PLATE
22.15 SORTEO DE MONO
BINGO
22.25 SORTEO DE
TÓMBOLA
22.45 OPINIÓN DEPORTIVA
23.15 DESPEDIDA DE
SOLTEROS, LA GALA
00.30 FUEGO, PLACERES
TERRENALES
01.15 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
12.00 COCINA SOBRE RUEDAS
14.00 MAURO, LA PURA VERDAD
16.30 ESPECIAL SECRETOS
VERDADEROS
18.00 AMÉRICA NOTICIAS
19.00 PONELE LA FIRMA
20.30 LA CORNISA
CANAL 9
13.00 LA ROSA DE GUADALUPE
13.45 HOY GANÁS VOS
15.45 GODOY CRUZ VS. BÁNFIELD
18.00 IMPLACABLES
20.00 COMBATE
23.00 CARTONEROS
00.00 CAMPEONES
TELEVISIÓN PÚBLICA
13.00 AUTOMOVILISMO
14.30 COCINEROS ARGENTINOS
16.30 CINE EN LA TV PÚBLICA
19.00 LA LIGA DE LA CIENCIA
20.00 RONDA DE EDITORES
21.30 TV PÚBLICA NOTICIAS
22.00 SUPERMAX
EL TRECE
09.30 EL GARAGE
10.15 CARBURANDO TC2000
(DESDE BS. AS.)
13.15 ALMORZANDO CON MIRTHA
LEGRAND
16.00 CINE SHAMPOO
18.00 BOCA VS. PATRONATO
20.15 CINE SHAMPOO
CANAL14
12.00 TELÓN ABIERTO
12.30 JAVI EL CLUB DEL AIRE
12.45 CAPITÁN DARK
13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
14.00 SGO GOLF TOUR
14.30 RECORDANDO
16.00 MÚSICA INTERIOR
17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.30 EL CLÁSICO: CENTRAL
CÓRDOBA VS. BOCA UNIDOS
19.30 ARABESC
20.00 EL PODIO
20.30 BÁSQUET POR EL 14: REGATAS
VS. CENTRAL CÓRDOBA (F)
22.00 PASA EN SANTIAGO
22.30 SGO. PUEBLO QUE BAILA
23.00 ESCUELA DE LEVANTE
23.30 EN EL LACTARIO
23.45 UNIPERSONALES
CANAL 4
13.30 MUNDO TURÍSTICO
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 MORENA TV
17.00 CINE EXPRESS
19.00 ENERGÍA ELECTRÓNICA
19.30 MISA
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 SANTIAGO TV
PELÍCULAS
CINEMAX
07.01 JUNTOS... PERO NO TANTO
08.53 ANIMALES AL ATAQUE
10.47 LOS INCREÍBLES
13.03 K-NINO. LA LEYENDA DEL ORO PERDIDO
14.55 PEQUEÑOS AVIADORES
17.05 GAME OF THRONES, EL DESTINO ESTÁ
ESCRITO
17.33 LOS INCREÍBLES
19.47 ¿QUIÉN *&$%! SON LOS MILLER?
22.00 EL LOBO DE WALL STREET
TCM
07.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.00 ESTE ES ELVIS
10.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
10.30 LA NIÑERA
11.00 ALF
11.30 ALF
12.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
13.20 REGRESO A LA LAGUNA AZUL
14.55 EL TIGRE Y EL DRAGÓN
17.10 D-TOX
19.00 SOLDADO UNIVERSAL
21.00 LOS RIOS COLOR PURPURA
23.00 CRIATURAS SALVAJES
TNT
07.54 HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL
10.55 JACK, EL CAZAGIGANTES
13.01 RATATOUILLE
15.06 HOP. REBELDE SIN PASCUA
16.55 TINKER BELL. EL SECRETO DE LAS HADAS
18.17 MADAGASCAR 2
19.52 300
22.00 LOCOS POR LOS VOTOS
23.38 TIEMPO DE VALIENTES
01.39 LOCOS POR LOS VOTOS
UNIVERSAL CHANNEL
07.00 ROOKIE BLUE, EN UN ABRIR Y CERRAR
DE OJOS
08.00 GRIMM, MALHADADOS
09.00 GRIMM, EL MAPA DE LOS SIETE CABALLEROS
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, ASESINADA
11.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, TIERRA
QUEMADA
12.00 HOUSE M.D., OJOS QUE NO VEN
13.00 DETECTIVES MEDICOS S13, FAMILY INTERRUPTED
13.30 CHICAGO MED, LUNES DE LUTO
14.20 CHICAGO FIRE, TRAMPA DE MUERTE
15.20 CHICAGO P.D., PROXIMIDAD EMOCIONAL
16.20 CHICAGO JUSTICE, FALSO
17.20 CLOVERFIELD. MONSTRUO
18.55 CÓDIGO SOMBRA. JACK RYAN
21.00 CHICAGO FIRE, TRAMPA DE MUERTE
22.00 CHICAGO P.D., PROXIMIDAD EMOCIONAL
23.00 CHICAGO JUSTICE, FALSO
24.00 GUERRA MUNDIAL Z
STUDIO UNIVERSAL
09.15 JORGE EL CURIOSO. PASEO POR LA PRIMAVERA
10.25 BEETHOVEN
12.05 BEETHOVEN 2
13.55 BALTO
15.25 VOLVER AL FUTURO
17.45 VOLVER AL FUTURO II
20.00 HOOK
22.50 PATCH ADAMS
A DONDE IR
EL PATIO DEL “INDIO”
(BOCA DEL TIGRE)
+HOY, A LAS 19.30, SE
PRESENTARÁ LEILA HAICK,
REPRESENTANTE DEL ESPACIO
MOVIMIENTO DE MÚSICA DE
MUJERES.
CASA DEL BICENTENARIO
(OLAECHEA Y MENDOZA,
PARQUE AGUIRRE)
+DOMINGO 16, DE 18 A 22,
LA TELÚRICA EN LA FERIA
ARTESANAL. ARTESANÍAS,
COMIDAS, VERDURAS
ORGÁNICAS. ENTRADA LIBRE Y
GRATUITA.
BELLAS ALAS
(AVDA. BELGRANO (S) 1807)
+SÁBADO 22, A PARTIR DE LAS
23, LAS MULLIERIS CELEBRAN
SU 11º ANIVERSARIO CON
UN SHOW IMPERDIBLE CON
CAROLINA HAICK, MARTA NAZAR
Y LIDIA RIVAS.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+SÁBADO 22, A LAS 21,
SE PRESENTARÁ PETECO
CARABAJAL CON RIENDAS
LIBRES, INVITADOS POR LA
FUNDACIÓN CYAC.
CINES
SUNSTAR
RÁPIDOS Y FURIOSOS
(3D): ACCIÓN (+ 13 años)
HOY: 15:30, 18:30 22:00. HASTA EL
19/04- 18:30 (Cast) 22:00 (Cast)
JEFE EN PAÑALES (3D):
COMEDIA (ATP)
HOY: 14:00 (Cast) 16:10 (Cast) 18:15
(Cast). HASTA EL 19/04: 16:10 (Cast)
18:15 (Cast)
LA BELLA Y LA BESTIA
(2D): ANIMACIÓN, (ATP)
HASTA EL 19/04: 20:20 (Cast) 22:25
(Cast)
LOS PITUFOS (2D):
ANIMACIÓN (ATP)
HOY: 14:30, 17:00, 19:00. HASTA EL
19/04: 17:00, 19:00 (Cast)
UN GOLPE CON ESTILO
(2D): COMEDIA (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 19/04 21:30
JEFE EN PAÑALES (2D):
COMEDIA (ATP)
HOY: 15:00, 17:10, 19:30 (Cast)
HASTA EL 19/04: 17:10, 19:30
NUNCA DIGAS SU NOMBRE
2D TERROR (16 años)
HASTA EL 19/04: 21:45 (Subt)
RÁPIDOS Y FURIOSO (2D):
ACCIÓN (+ 13 años)
HOY: 14:30 (Cast) 17:30 (Cast) 22:30
(Subt)
DESDE EL 17/04 HASTA EL 19/04:
17:30 (Cast) 22:30 (Subt
HÍPER LIBERTAD
LA BELLA Y LA BESTIA (ATP)
CON RESERVAS Y LEYENDA (SE
RECOMIENDA LA COMPAÑÍA DE UN
ADULTO PARA PÚBLICO INFANTÍL)
CASTELLANO 2D 20:50 (TODOS
LOS DÍAS)
LOS PITUFOS 3: EN LA
ALDEA PERDIDA ATP
CASTELLANO 2D 16:50, 18:50
(TODOS LOS DÍAS)
NUNCA DIGAS SU NOMBRE
2D (APTA 16 AÑOS)
CASTELLANO 2D 23:10 (TODOS LOS
DIAS)
RÁPIDOS Y FURIOSOS 8
(APTA 13 AÑOS)
CASTELLANO 2D 19:30, 22:00
(TODOS LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 17:10, 20:00, 22:50
(TODOS LOS DÍAS)
UN JEFE EN PAÑALES (ATP)
CASTELLANO 2D 15:30 (SOLO DE
JUEVES A DOMINGO)
17:30 (TODOS LOS DÍAS)
HORARIOS DE APERTURA
TODOS LOS DÍAS, A LAS 16:00
VALOR DE LAS ENTRADAS
2D ENTRADA GENERAL: $105
3D ENTRADA GENERAL: $110