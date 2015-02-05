CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 17 de Abril de 2017
A LAS 21.15 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
Por El Liberal
Hoy 21:09 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.30 TELEFE NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 MI ÚLTIMO DESEO
15.30 EL SECRETO DE FERIHA
16.30 EL REGRESO DE LUCAS
17.30 CORTA POR LOZANO
18.45 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL
21.15 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 ADDA, AMAR DESPUÉS DE AMAR
23.45 DESPEDIDA DE SOLTEROS
00.45 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.15 UPLAY
01.30 PAUSA EN FAMILIAl
AMÉRICA
13.30 INTRUSOS
16.30 INFAMA
18.45 AMÉRICA NOTICIAS
20.30 INTRATABLE
CANAL 9
16.00 UN CAMINO HACIA TI
17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO
17.30 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 CONCEBIDO PARA MATAR
19.00 MARATÓN 2017
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 CUESTIÓN DE PESO
18.00 MEDCEZIR
18.45 TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
CANAL14
12.00 EN ARMONÍA
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 FORUM
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN
15.00 BÁSQUET POR EL 14: : REGATAS VS. CENTRAL CÓRDOBA (F)
16.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.00 ESTUDIO ABIERTO
17.30 LA COCINA DE TIC
18.00 VA DE NUEVO
18.30 CIRCUITO ARGENTINA
19.00 EL CLÁSICO: MITRE VS CLUB SP. PATRIA
21.00 ARABESC
21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª. EDICIÓN
22.30 PUNTO LÍMITE
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN
13.30 EN PLENITUD
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
15.00 EN BOCA DE TODOS
15.30 CINE EXPRESS
17.00 SEGURIDAD VIAL
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 CENTRAL CÓRDOBA
21.00 NOTI EXPRESS
PELÍCULAS
CINEMAX
07.20 COLORÍN COLORADO
09.09 LOCOS POR LAS NUECES
10.56 EL PADRE DE LA NOVIA 2
13.03 LO QUE UNA CHICA QUIERE
15.16 GAME OF THRONES, EL DESTINO ESTÁ ESCRITO
15.44 DESAFÍO AL TIEMPO
18.09 60 SEGUNDOS
20.35 FURIA EN DOS RUEDAS
22.14 EL CÓDIGO DEL MIEDO
TCM
07.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
07.30 LA NIÑERA
08.30 REGRESO A LA LAGUNA AZUL
09.55 EL TIGRE Y EL DRAGÓN
12.15 LA PANTERA ROSA
12.35 NO ME OLVIDES
14.40 D-TOX
16.30 SOLDADO UNIVERSAL
18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
19.30 ALF (TEMPORADA 4)
20.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
20.30 LA NIÑERA
21.00 CRIATURAS SALVAJES
23.00 LA PANTERA ROSA
23.30 BELLEZA AMERICANA
TNT
08.35 TINKER BELL. EL SECRETO DE LAS HADAS
09.57 HOP. REBELDE SIN PASCUA
11.43 CUENTOS QUE NO SON CUENTOS
13.32 UNITED 93
15.42 SI YO TUVIERA 30
17.32 COMO SI FUERA LA PRIMERA VEZ
19.25 TITANES DEL PACÍFICO
22.00 PELIGROSA OBSESIÓN
00.00 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE
00.55 ANACONDA 4. RASTRO DE SANGRE
UNIVERSAL CHANNEL
07.00 GRIMM, EL MAPA DE LOS SIETE CABALLEROS
08.00 GRIMM, MOVIDA CLAVE
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, FALTAS PERSONALES
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, HERMANOS DE SANGRE
11.00 HOUSE M.D., EL SECRETO
12.00 HOUSE M.D., REMORDIMIENTOS
13.00 SHADES OF BLUE, ESTRENO DE LA SERIE
13.55 CÓDIGO SOMBRA. JACK RYAN
16.00 HOUSE M.D., AVANCES
17.00 HOUSE M.D., DE 5 A 9
18.00 CHICAGO P.D., NACIDO EN MALAS NOTICIAS
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, CADENA DOBLE
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, PIEZAS FALTANTES
21.00 CHICAGO MED, TURNO NOCTURNO
22.00 CUESTIÓN DE TIEMPO
STUDIO UNIVERSAL
09.00 SIEMPRE NOS QUEDA WOODSTOCK
10.55 UNA RECETA PARA EL AMOR
12.40 UNA GRAN ESPERANZA
14.50 PATCH ADAMS
17.15 HOOK
20.00 MÁS ALLÁ DEL CIELO
22.00 SOÑANDO CON EL AMOR
23.55 MÁS ALLÁ DEL CIELO
01.55 SOÑANDO CON EL AMOR
A DONDE IR
BELLAS ALAS (AVDA. BELGRANO (S) 1807)
+SÁBADO 22, A PARTIR DE LAS 23, LAS MULLIERIS CELEBRAN SU 11º ANIVERSARIO CON UN SHOW IMPERDIBLE CON CAROLINA HAICK, MARTA NAZAR Y LIDIA RIVAS.
TEATRO 25 DE MAYO (AVELLANEDA 387)
nSÁBADO 22, A LAS 21, SE PRESENTARÁ PETECO CARABAJAL CON RIENDAS LIBRES, INVITADOS POR LA FUNDACIÓN CYAC.
n EL PRÓXIMO DOMINGO 21 DE MAYO LLEGARÁ AL PRIMER COLISEO SANTIAGUEÑO “YAYO SIN FILTRO, REGRESA LA BESTIA”.
CINES
SUNSTAR
RÁPIDOS Y FURIOSOS (3D): ACCIÓN (+ 13 años)
Hasta el 19/04- 18:30 (Cast) 22:00 (Cast)
JEFE EN PAÑALES (3D):
COMEDIA (ATP) HASTA EL 19/04: 16:10 (Cast) 18:15 (Cast)
LA BELLA Y LA BESTIA (2D): ANIMACIÓN, (ATP)
HASTA EL 19/04: 20:20 (Cast) 22:25 (Cast)
LOS PITUFOS (2D):
ANIMACIÓN (ATP)
HASTA EL 19/04: 17:00, 19:00 (Cast)
UN GOLPE CON ESTILO (2D): COMEDIA (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 19/04 21:30
JEFE EN PAÑALES (2D):
COMEDIA (ATP)
HASTA EL 19/04: 17:10, 19:30
NUNCA DIGAS SU NOMBRE 2D TERROR (16 años)
HASTA EL 19/04: 21:45 (Subt)
RÁPIDOS Y FURIOSOS (2D): ACCIÓN (+ 13 años)
HOY HASTA EL 19/04: 17:30 (Cast) 22:30 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
LA BELLA Y LA BESTIA (ATP) CON RESERVAS Y LEYENDA (SE RECOMIENDA LA COMPAÑÍA DE UN ADULTO PARA PÚBLICO INFANTÍL)
CASTELLANO 2D 20:50 (TODOS LOS DÍAS)
LOS PITUFOS 3: EN LA ALDEA PERDIDA ATP
CASTELLANO 2D 16:50, 18:50 (TODOS LOS DÍAS)
NUNCA DIGAS SU NOMBRE 2D (APTA 16 AÑOS)
CASTELLANO 2D 23:10 (TODOS LOS DIAS)
RÁPIDOS Y FURIOSOS 8 (APTA 13 AÑOS)
CASTELLANO 2D 19:30, 22:00 (TODOS LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 17:10, 20:00, 22:50 (TODOS LOS DÍAS)
UN JEFE EN PAÑALES (ATP)
CASTELLANO 2D 15:30 (SOLO DE JUEVES A DOMINGO)
17:30 (TODOS LOS DÍAS)
HORARIOS DE APERTURA
TODOS LOS DÍAS, A LAS 16:00
VALOR DE LAS ENTRADAS
2D ENTRADA GENERAL: $105
3D ENTRADA GENERAL: $110