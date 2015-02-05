CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 17 de Abril de 2017

A LAS 21.15 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

Hoy 21:09 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.30 TELEFE NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 MI ÚLTIMO DESEO

15.30 EL SECRETO DE FERIHA

16.30 EL REGRESO DE LUCAS

17.30 CORTA POR LOZANO

18.45 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL

21.15 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 ADDA, AMAR DESPUÉS DE AMAR

23.45 DESPEDIDA DE SOLTEROS

00.45 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.15 UPLAY

01.30 PAUSA EN FAMILIAl

AMÉRICA

13.30 INTRUSOS

16.30 INFAMA

18.45 AMÉRICA NOTICIAS

20.30 INTRATABLE

CANAL 9

16.00 UN CAMINO HACIA TI

17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO

17.30 CONFRONTADOS

19.00 TELENUEVE

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 CONCEBIDO PARA MATAR

19.00 MARATÓN 2017

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 CUESTIÓN DE PESO

18.00 MEDCEZIR

18.45 TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

CANAL14

12.00 EN ARMONÍA

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 FORUM

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN

15.00 BÁSQUET POR EL 14: : REGATAS VS. CENTRAL CÓRDOBA (F)

16.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.00 ESTUDIO ABIERTO

17.30 LA COCINA DE TIC

18.00 VA DE NUEVO

18.30 CIRCUITO ARGENTINA

19.00 EL CLÁSICO: MITRE VS CLUB SP. PATRIA

21.00 ARABESC

21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª. EDICIÓN

22.30 PUNTO LÍMITE

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN

13.30 EN PLENITUD

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

15.00 EN BOCA DE TODOS

15.30 CINE EXPRESS

17.00 SEGURIDAD VIAL

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 CENTRAL CÓRDOBA

21.00 NOTI EXPRESS

PELÍCULAS

CINEMAX

07.20 COLORÍN COLORADO

09.09 LOCOS POR LAS NUECES

10.56 EL PADRE DE LA NOVIA 2

13.03 LO QUE UNA CHICA QUIERE

15.16 GAME OF THRONES, EL DESTINO ESTÁ ESCRITO

15.44 DESAFÍO AL TIEMPO

18.09 60 SEGUNDOS

20.35 FURIA EN DOS RUEDAS

22.14 EL CÓDIGO DEL MIEDO

TCM

07.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

07.30 LA NIÑERA

08.30 REGRESO A LA LAGUNA AZUL

09.55 EL TIGRE Y EL DRAGÓN

12.15 LA PANTERA ROSA

12.35 NO ME OLVIDES

14.40 D-TOX

16.30 SOLDADO UNIVERSAL

18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

19.30 ALF (TEMPORADA 4)

20.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

20.30 LA NIÑERA

21.00 CRIATURAS SALVAJES

23.00 LA PANTERA ROSA

23.30 BELLEZA AMERICANA

TNT

08.35 TINKER BELL. EL SECRETO DE LAS HADAS

09.57 HOP. REBELDE SIN PASCUA

11.43 CUENTOS QUE NO SON CUENTOS

13.32 UNITED 93

15.42 SI YO TUVIERA 30

17.32 COMO SI FUERA LA PRIMERA VEZ

19.25 TITANES DEL PACÍFICO

22.00 PELIGROSA OBSESIÓN

00.00 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE

00.55 ANACONDA 4. RASTRO DE SANGRE

UNIVERSAL CHANNEL

07.00 GRIMM, EL MAPA DE LOS SIETE CABALLEROS

08.00 GRIMM, MOVIDA CLAVE

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, FALTAS PERSONALES

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, HERMANOS DE SANGRE

11.00 HOUSE M.D., EL SECRETO

12.00 HOUSE M.D., REMORDIMIENTOS

13.00 SHADES OF BLUE, ESTRENO DE LA SERIE

13.55 CÓDIGO SOMBRA. JACK RYAN

16.00 HOUSE M.D., AVANCES

17.00 HOUSE M.D., DE 5 A 9

18.00 CHICAGO P.D., NACIDO EN MALAS NOTICIAS

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, CADENA DOBLE

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, PIEZAS FALTANTES

21.00 CHICAGO MED, TURNO NOCTURNO

22.00 CUESTIÓN DE TIEMPO

STUDIO UNIVERSAL

09.00 SIEMPRE NOS QUEDA WOODSTOCK

10.55 UNA RECETA PARA EL AMOR

12.40 UNA GRAN ESPERANZA

14.50 PATCH ADAMS

17.15 HOOK

20.00 MÁS ALLÁ DEL CIELO

22.00 SOÑANDO CON EL AMOR

23.55 MÁS ALLÁ DEL CIELO

01.55 SOÑANDO CON EL AMOR

A DONDE IR

BELLAS ALAS (AVDA. BELGRANO (S) 1807)

+SÁBADO 22, A PARTIR DE LAS 23, LAS MULLIERIS CELEBRAN SU 11º ANIVERSARIO CON UN SHOW IMPERDIBLE CON CAROLINA HAICK, MARTA NAZAR Y LIDIA RIVAS.

TEATRO 25 DE MAYO (AVELLANEDA 387)

nSÁBADO 22, A LAS 21, SE PRESENTARÁ PETECO CARABAJAL CON RIENDAS LIBRES, INVITADOS POR LA FUNDACIÓN CYAC.


n EL PRÓXIMO DOMINGO 21 DE MAYO LLEGARÁ AL PRIMER COLISEO SANTIAGUEÑO “YAYO SIN FILTRO, REGRESA LA BESTIA”.

CINES

SUNSTAR

RÁPIDOS Y FURIOSOS (3D): ACCIÓN (+ 13 años)

Hasta el 19/04- 18:30 (Cast) 22:00 (Cast)

JEFE EN PAÑALES (3D):

COMEDIA (ATP) HASTA EL 19/04: 16:10 (Cast) 18:15 (Cast)

LA BELLA Y LA BESTIA (2D): ANIMACIÓN, (ATP)

HASTA EL 19/04: 20:20 (Cast) 22:25 (Cast)

LOS PITUFOS (2D):

ANIMACIÓN (ATP)

HASTA EL 19/04: 17:00, 19:00 (Cast)

UN GOLPE CON ESTILO (2D): COMEDIA (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 19/04 21:30

JEFE EN PAÑALES (2D):

COMEDIA (ATP)

HASTA EL 19/04: 17:10, 19:30

NUNCA DIGAS SU NOMBRE 2D TERROR (16 años)

HASTA EL 19/04: 21:45 (Subt)

RÁPIDOS Y FURIOSOS (2D): ACCIÓN (+ 13 años)

HOY HASTA EL 19/04: 17:30 (Cast) 22:30 (Subt)

HÍPER LIBERTAD

LA BELLA Y LA BESTIA (ATP) CON RESERVAS Y LEYENDA (SE RECOMIENDA LA COMPAÑÍA DE UN ADULTO PARA PÚBLICO INFANTÍL)

CASTELLANO 2D 20:50 (TODOS LOS DÍAS)

LOS PITUFOS 3: EN LA ALDEA PERDIDA ATP

CASTELLANO 2D 16:50, 18:50 (TODOS LOS DÍAS)

NUNCA DIGAS SU NOMBRE 2D (APTA 16 AÑOS)

CASTELLANO 2D 23:10 (TODOS LOS DIAS)

RÁPIDOS Y FURIOSOS 8 (APTA 13 AÑOS)

CASTELLANO 2D 19:30, 22:00 (TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 17:10, 20:00, 22:50 (TODOS LOS DÍAS)

UN JEFE EN PAÑALES (ATP)

CASTELLANO 2D 15:30 (SOLO DE JUEVES A DOMINGO)

17:30 (TODOS LOS DÍAS)

HORARIOS DE APERTURA

TODOS LOS DÍAS, A LAS 16:00


VALOR DE LAS ENTRADAS

2D ENTRADA GENERAL: $105

3D ENTRADA GENERAL: $110

 
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