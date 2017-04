Frank Fabra dijo que igualaron por "una desconcentración"

17/04/2017 -

Frank Fabra lamentó no haber podido vencer a Patronato en la Bombonera.

"Perdimos dos puntos por una desconcentración. No me deja tranquilo que se haya mantenido la ventaja. Lo que sí me deja tranquilo es seguir dependiendo de nosotros", expresó el lateral colombiano.

"Es complicado cuando sabés que un partido de esta magnitud, generando lo que generamos en 80 minutos, se te escapa así. Nos llegaron muy poco. Nos molesta porque sabíamos que era un partido para ganar, para sumar. Más que ganar un punto, perdimos dos", agregó.

"Sabíamos que se iban a meter atrás, había que aprovechar las oportunidades que tuviéramos para convertir. Teníamos todo para sumar y estirar la ventaja, pero seguimos dependiendo de nosotros", cerró.