"Lamento más la lesión de Centurión que los dos puntos"

Fotos CHANCE. Guillermo recordó que Boca pudo ponerse 2 a 0 con la jugada de Pavón, que terminó en córner.

17/04/2017 -

El entrenador de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, afirmó anoche que lamenta "más la lesión de (Ricardo) Centurión" que los dos puntos que se le escaparon a su equipo con el empate de Patronato sobre la hora en La Bombonera.

"Lo vamos a sentir, como sentimos la ausencia de (Fernando) Gago y (Carlos) Tevez. El equipo tiene que reemplazar a los que no estén. Hoy lamento más la lesión de Centurión que estos dos puntos", reconoció Barros Schelotto.

Pese a este resultado, Boca se mantiene como único líder del torneo.

"Nos duele que nos creen una jugada en noventa minutos y nos empaten. Fue un partido en el que intentamos, buscamos, pudimos claramente definir el 2 a 0 en la jugada de (Cristian) Pavón, pero se empató. Al final del campeonato sabremos si perdimos dos puntos o más", resaltó Barros Schelotto.

Como atenuante, el director técnico recordó que no hubo "ni tiempo para practicar porque se lesionó Centurión y terminó el entrenamiento".

Asimismo, ironizó que Patronato tuvo "una efectividad notable", teniendo en cuenta que sus jugadores "patearon una sola vez al arco".

"Es difícil explicarlo porque es una sola jugada. Tuvimos noventa minutos para definirlo y no lo hicimos. No fue un gran partido, pero generamos nuestras chances y perdemos dos puntos importantes. Lo teníamos y no faltaba nada, pero estas fechas van a ser así. Nos vamos a lamentar nosotros y se van a lamentar los demás. Me voy conforme con haber insistido en la forma de jugar, sabiendo que podemos dar mucho más", concluyó.