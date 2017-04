Michetti: "En 15 meses no podemos arreglar 40 ó 50 años de desgobierno"

17/04/2017 -

La vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, consideró que ‘en quince meses’ no se puede ‘arreglar 40 o 50 años de desgobierno o doce de populismo extremo’ y advirtió que reactivar el consumo y aumentar los salarios sería muy fácil ‘recurriendo a la maquinita de impresión de billetes’ porque eso impulsaría la inflación que el Gobierno trata de frenar.

"No entiendo cómo no se dan cuenta de que el país quedó mal. En 15 meses no podés generar semejante situación de pobreza, de falta de empleos, de posibilidades de crecimiento, de desarrollo de inversiones; todo esto fue consecuencia del populismo", remarcó.

Causa judicial

Acerca de su sobreseimiento en la causa por el origen del dinero que robaron de su casa, Michetti sostuvo que "se probó que siempre dije la verdad, que la denuncia no tenía sustento".

"Todo fue un armado mediático con un fin político, el de atacar desde el primer día de gestión a un gobierno que representa un cambio verdadero en la Argentina", dijo y aseguró además que tuvo que ‘atravesar el dolor’ de que se sospechara de su honradez.