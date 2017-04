Elisa Carrió: "María Eugenia no quiere que sea senadora por Buenos Aires"

Fotos POSTURA. Carrió sostuvo que va a "respetar la decisión de ella", por Eugenia Vidal.

17/04/2017 -

La diputada nacional Elisa Carrió habló sobre su futuro electoral y confirmó que no será candidata en la provincia de Buenos Aires: "Mi lugar de trabajo es Capital, pero podría probar residencia en la Provincia y tendría que cambiar el domicilio legal".

Luego, agregó: "No lo voy a hacer porque María Eugenia no desea que yo sea senadora y lo más importante es sostener el gobierno de María Eugenia".

En esa elección, Carrió también dijo que pesó la opinión de Jaime Durán Barba, el "consultor estrella" del Gobierno: "No quiere que sea candidata en la Provincia".

Sin embargo, la diputada no se mostró molesta por esta decisión: "Me hubiera costado un sacrificio enorme desde el punto de vista personal, y para mí fue una liberación que no quieran". Al respecto, contó que si bien está mejor de salud, sigue ‘ultramedicada’.

Dijo que la línea de su objetivo es ‘sostener a Cambiemos’, y que, más allá de sus problemas de salud, "si María Eugenia lo hubiera deseado, hubiera hecho el sacrificio" de ser candidata.

"No te lo dicen, no son brutales como yo, lo percibo, y lo comparto, que tengo que respetar la decisión de ella que es una gran gobernadora", completó respecto del deseo de Vidal.

Con respecto a si será candidata por la ciudad de Buenos Aires, lo puso en duda: "Si avanza un proceso contra mí, para renunciar a mis fueros, renuncio a la banca para defenderme públicamente. Me defiendo sin fueros", añadió.

Carrió también se refirió a la corrupción kirchnerista y sostuvo: "Estuve segura de Lázaro Báez en 2004. Como estuve segura en el año 2004, que dije De Vido es el cajero de Kirchner. El nudo de la corrupción era De Vido. ¿Alguien lo tocó a De Vido? Nadie. Porque los empresarios están comprometidos con De Vido, es como el Lava Jato".