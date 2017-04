Cuando no quiero crecer

17/04/2017 -

P eter Pan representa al hombre que no quiere crecer. Se lo llama "adultecente" porque es adulto pero con la conducta de un adolescente. Recientemente los estadounidenses inventaron una nueva categoría que es la "kidadults", o adultos-niños. Hay mucha gente que no quiere crecer y suele tener algunas de estas características: 1. Son cómodos Quienes se niegan a crecer son cómodos. No quieren nada que sea esfuerzo y trabajo. Esperan la comida en la boca e, incluso, masticada. Todo lo que sea comodidad, placer o quietud es fundamental para ellos. Debido a este rasgo, no pueden armar una familia estable. Ella dice: "Quiero armar una familia"… y él huye. Peter Pan tiene alas y vuela porque no tiene raíces. 2. Son superficiales Los eternos niños cambian de amigos, de trabajo, de casa. Porque son superficiales. Uno necesita alas para volar pero también raíces para comprometerse en algún momento. Son personas que no pueden echar raíces y todo para ellos está teñido de superficialidad: amistades, charlas, resoluciones, relaciones, empleos, etc. 3. Esperan que otros les den Siempre buscan que los demás les den algo. "Vos me tenés que lavar la ropa", "vos me tenés que ayudar", "vos me tenés que dar", suelen exigir. No ven qué pueden dar ellos, sino qué pueden recibir. No se alegran de que a otros les vaya bien porque están concentrados en su propio bienestar. 4. Cuidan la imagen social Son obsesivos con la limpieza y mantienen todo prolijo, impecable. Se compran ropa de moda (aunque no tengan mucho dinero). Hablan todo el tiempo de: "Yo… a mí… para mí…". Son personas que le dan mucha importancia a la imagen social y a su propia apariencia. Los hombres Peter Pan hacen pareja con las mujeres Wendy que, al igual que ellos, no quieren crecer. Wendy es la abnegada, que tiene cara de sacrificio. "¿Cómo andás?", le preguntan y comienza a quejarse. Siempre le duele algo del alma. Solo le interesa lo que ella puede dar y rara vez pide ayuda. Si ve a alguien necesitado, dice: "Acá está Wendy". Y así atrae a Peter Pan, que busca a alguien que le dé, y juntos son felices. La persona que crece en edad pero no quiere crecer emocionalmente, por lo general, no está dispuesta a asumir la responsabilidad por su vida. Como consecuencia, no vive en plenitud porque no crecer es no vivir. La vida se trata de crecimiento, de avance. ¿Por qué algunas personas no crecen? Porque no pueden mirar hacia adentro. Cuando uno tiene una mirada introspectiva y dice: "Esto me está sucediendo a mí". O se pregunta: "¿Cómo estoy funcionando en esta área? ¿Por qué tengo mal carácter? ¿Por qué no puedo llevarme bien con mi pareja? ¿Por qué no logré este objetivo todavía?", puede empezar a crecer. Mirar hacia adentro nos permite crecer. No tengamos miedo de crecer porque no hay nada más maravilloso que tomar las riendas de nuestra vida y ver lo lejos que podemos llegar, si nos atrevemos a soñar en grande. Si tenés alguna inquietud, podés escribirme a Bernardoresponde@ gmail.com