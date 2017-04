Sofía Coppola, la hija del gran Francis Ford Coppola, dará pelea en Cannes 2017

17/04/2017 -

La realizadora Sofia Cóppola con su película "The Beguiled", Todd Haynes con "Wonderstruck" y Michel Haneke con "Happy End" son algunos de los 18 destacados directores que competirán por un premio en la 70º edición del Festival Internacional de Cine de Cannes, que se realizará entre el 17 y el 28 de mayo, informaron los organizadores. También pugnarán por un galardón Michel Hazanavicius con "Le Redoutable", Fatih Akin con "Aus Dem Nichts", la japonesa Naomi Kawase con "Hikari" y el griego Yorgos Lanthimos con "The Killing of a Sacred Deer", entre otros. Una de las particularidades que llamó la atención fue la ausencia de películas de habla hispana, sin embargo el delegado general del certamen, Thierry Frémaux, aclaró que es algo que "se debe a la coyuntura" y advirtió que es una situación que puede cambiar el año próximo.

Por su parte, el presidente del Festival, Pierre Lescure, explicó que esta edición, en donde el jurado será presidido por el español Pedro Almodóvar, pretende ser "festiva y estable" y destacó que se llevará a cabo "en un contexto histórico francés e internacional interesante". Este festival, además de presentar filmes con presencia más independiente, también significa uno de los más grandes honores dentro de la industria del cine.