UN Actor argentino se pone en la piel de Evita, en París

17/04/2017 -

Un argentino, el bailarín, acróbata y actor argentino Sebastián Galeota, se convirtió hace algunos años en el primer hombre en interpretar a Eva Perón en el teatro, en este caso en París y en el escenario del teatro Comédie Bastille, en el espectáculo "Evita, amor, gloria, etc."., del actor y director Stéphan Druet, quien en 2009 estuvo dirigiendo, en el Centro Cultural Konex, "Una visita inoportuna", de Copi.

En estos días, que en Buenos Aires se anunció que actor chileno Benjamín Vicuña interpretará a la "Abanderada de los humildes" en el Cervantes según una pieza de Copi, Télam conversó con Galeota acerca de cómo fueron sus comienzos.

¿Cómo fue tu empezar con esta historia?

En París me asocié con Stéphan Druet, un director de teatro que es el autor de "Evita, amor y gloria" y "Renata", las dos piezas que estoy haciendo en este momento, con el que montamos una productora, y con el que hicimos la puesta de "Una visita inoportuna". Después abrí mi escuela de teatro y yoga, entretanto me convertí en profesor de esta disciplina que me ayudó mucho cuando dejé las clases de danza para ser actor. Allí ensayamos nuestros propios espectáculos.

¿Como fue el empezar allí?

Soy alguien con suerte porque de inmediato en una audición logre un papel, que me cubría mi vida diaria completamente, el equivalente al de un bailarín profesional en París, con el que podés pagar alojamiento y comida, y no necesité usar la plata ahorrada con la que llegué. Al principio traté de asegurarme de seguir trabajando, antes de volver a Buenos Aires aunque sea para visitar a mi familia..

¿Cómo apareció la idea de interpretar a Evita?

Con Stephan, en 2009, montamos un musical sobre un chico, un adolescente de 15 años al que su madre lo echa de su casa por homosexual y se va a vivir a París y vuelve 15 años más tarde, a la pensión de su familia en la Boca, sin que la madre sepa que es su hijo que volvió para alquilarle una habitación, y la única confidente del muchacho es su abuela, que sabe de la transformación. La gente dudaba si quien hacía el personaje era hombre o mujer, y fue la primera vez que hacía un papel femenino.

¿Y qué pasó después?

Le dije a Stéphan que mi idea era hacer un monólogo que fuera diferente a lo musical que venía haciendo, y como tenía mi francés mucho más asegurado poder hacer un espectáculo de hora y cuarto yo solo. Le pregunté por qué no interpretar a Evita que vuelva con ese tema de la duda al espectador. El tema era encontrar el porqué. Stephan que había estado en Buenos Aires montando "La visita inoportuna", cuando hablaba con la gente de Evita unos le hablaban maravillas y otros la odiaban y eso le llamó mucho la atención.