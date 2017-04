Favio Posca, un transgresor que no le teme a nada, ni a la muerte

17/04/2017 -

Pudo haber muerto en el escenario, diez años atrás. Rapeaba una canción de su espectáculo "Alita de Posca", pero un imprevisto lo dejó sin aire. Con el micrófono cerca de la boca, accidentalmente tragó una minúscula pieza de goma espuma y acero, que se le atascó en la garganta. Escapó del escenario, intentó escupir, creyó que llegaba el final. "Fueron segundos, pero resultó heavy. La única vez que me fui de escena y no volví", le contó Favio Posca a Marina Zucchi, periodista de Clarín. "Creo en las vidas pasadas. A los 20 pensaba: ‘No quiero volver a la Tierra’. Ahora quiero. Siento que soy un ser que ha recorrido mucho, pero que le falta todavía mucho por aprender". En la vida anterior a la fama, odiaba sus rulos. Soñaba con el cabello lacio, hasta que cambió la percepción de la cuestión. El simpático ensortijado de la melena era un aliado a la hora de la conquista. A fines de los ochenta conoció a Luisa en un curso de francés. Ella programaba irse a París. Él, hacer teatro en otro idioma. Ninguna de ambas cosas sucedió, pero la musicalidad del dialecto hizo su trabajo invisible. Casamiento y dos hijos (Manuela, 22 y Rocco, 17). "Me casé pensando en que no habría problemas en separarse. ‘Si no me copa, chau’. Esa libertad hizo que hoy tengamos la misma piel", destacó en la entrevista con Clarín.

Es adorador del snowboard, de Luis Alberto Spinetta y del "objeto-vinilo". Cuida más que a su vida un triple de Woodstock y los discos de Led Zeppelin y Jimi Hendrix. No guarda fotografías, pero reflexiona sobre un pasado posible. "Hubiera podido ser buen psicoanalista o periodista. Lo mío es la investigación de lo interno, de los personajes que yo mismo creo".

Acostumbrado a ir contracorriente, empezó en el San Martín y saltó al under. De tanto en tanto da golpes de impacto. Como el de celebración de su último cumpleaños, el 22 de diciembre pasado: posó desnudo en redes sociales, apenas con el sombrero puesto.