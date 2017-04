Cande Ruggeri, enamorada

17/04/2017 -

Luego de varios rumores que la involucraron con diferentes famosos, entre los que se encontraban Benjamín Alfonso y el "Pollo" Álvarez, Candela Ruggeri sigue soltera aunque confesó haberle mandado un mensaje por Instagram a un actor español. Esta vez fue la modelo la que tomó las riendas del asunto y encaró a Javier Rey.

"Una vez mandé un mensaje. A un actor de una serie que lo amo. Se llama Javier, el de Velvet, un español. Es un caño. No contestó. Fue hace poco, fue su cumple...", reveló Cande. Y sacó a la luz que el 25 de febrero pasado, con motivo de saludarlo por su cumpleaños, le escribió por privado a Javier. "Le puse un par de cositas. Le dije que me gustaba un poco. Foto no mandé", aseguró la joven.