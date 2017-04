Provocativa foto de Lanzoni

17/04/2017 -

Miriam Lanzoni se encuentra tomando unos días de descanso en Brasil con una amiga y calentó las redes con una foto tan sensual como provocadora, ya que en la imagen se la puede ver en la playa, en malla, haciendo fuck you, ¿a quién va su gesto?

"No fue para nadie en particular", aclaró la actriz a Teleshow y continuó: "Solo que muchas veces las personas que estamos expuestas recibimos mucha agresión porque sí, de personas que lo hacen desde el anonimato. Lo triste es q la mayoría d las veces son mujeres criticando mujeres, cosa q no la entiendo y no comparto. Yo soy más de que cada uno haga su vida como más le guste". Lanzoni está de vacaciones en Río de Janeiro con una amiga y luego partirá a San Pablo para perfeccionar su portugués.