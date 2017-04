Se cierra hoy el último plazo para presentar documentación del blanqueo

Fotos SITUACIÓN. En el país se declararon un total de 110 mil inmuebles que no estaban en ningún registro.

17/04/2017 -

Los contribuyentes santiagueños que decidieron ingresar al blanqueo mediante el sinceramiento fiscal e ingresaron el monto correspondiente al impuesto especial hasta el 31 de marzo, tienen hasta hoy como plazo para finalizar la presentación correspondiente a la documentación necesaria para terminar de formalizar su ingreso.

Cabe destacar que si bien el período de adhesión al blanqueo finalizó el 31 de marzo, la Afip abrió una ventana temporal que se cierra hoy para la presentación de toda la documentación necesaria para el ingreso.

"Gozarán de este beneficio quienes al 31 de marzo hayan manifestado en forma inequívoca y expresa su intención de exteriorizar patrimonio", señaló el organismo dirigido por Alberto Abad.

Resultados

El resultado del blanqueo informado por Abad, indicó que se exteriorizaron un total de u$s 116.800 millones. El titular de la Afip precisó al cierre del blanqueo que por el dinero declarado ingresaron al fisco 148.600 millones de pesos ‘equivalente a un mes de recaudación’. La consecuencia del blanqueo fue que la base imponible casi se duplicó al ascender a 226.000 millones de dólares, contra los 116.000 millones de dólares actuales.

Ahora, "aquellos ciudadanos que hayan ingresado el impuesto especial u optado por alguna de las alternativas de afectación de fondos disponibles al 31 de marzo, tendrán tiempo hasta este 17 de abril para presentar la totalidad de la documentación correspondiente a su declaración voluntaria y excepcional de tenencia de moneda y bienes", señaló el organismo.

Esto implica que hasta hoy se puede "realizar la presentación de la documentación e información correspondiente, como por ejemplo: la confirmación de tasaciones por martilleros o profesionales, confirmación de la valuación por terceros o informar los datos de los bienes".

Asimismo, "la manifestación expresa tendrá como condición inexcusable: Haber ingresado al 31 de marzo de 2017 la totalidad del impuesto especial que corresponda abonar por el sinceramiento, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 41 de la Ley Nº 27.260 su modificatorio y sus normas reglamentarias, o haber afectado a la citada fecha los fondos a alguna de las alternativas previstas por el artículo 42 de la Ley Nº 27.260, su modificatorio y sus normas reglamentarias".

Cómo completar la información

Desde la Afip indicaron que "la manifestación expresa se efectuará a través del servicio con clave fiscal Ley 27.260 - Declaración voluntaria y excepcional de bienes en el país y en el exterior, ingresando a la opción Compromiso de adhesión lo que consistirá en el compromiso de completar la pertinente declaración, con el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones previstas en la mencionada ley y su reglamentación hasta el 17 de abril de 2017, inclusive".

Puntualizaron desde el organismo recaudador que "esta manifestación expresa implicará el reconocimiento de la existencia y valuación de bienes a declarar, no admitiéndose en ningún caso ampliación alguna de la base imponible posterior al 31 de marzo de 2017". Cabe destacar que esta medida se adoptó en respuesta al pedido elevado a la Afip por diversas entidades que nuclean a los contribuyentes y responsables y a los profesionales dedicados a las materias fiscales, así como las representaciones de los martilleros públicos que deben presentar las respectivas tasaciones. Ante el cúmulo de inmuebles que se blanquearon, vale destacar que fueron por un monto de u$s 20.500 millones y en una cantidad de 167.000 inmuebles, de los cuales 110.00 están en el país y no estaban ‘en blanco’. Por esa razón, hubo una alta demanda de tasaciones en poco tiempo que llevaron a solicitar el estiramiento del plazo inicial.