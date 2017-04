Gimnasia le ganó 1 a 0 a Aldosivi

Fotos Fabián Rinaudo festeja tras convertir para el local.

17/04/2017 -

El Lobo 2017 es un equipo de respetar. Sobre todo por los resultados, cinco victorias y dos empates. También por el juego.



Si bien contra el Lobo no tuvo su mejor versión, la voluntad y la lucha no las abandonó nunca. Además, tuvo un buen primer tiempo, coronado por el golazo de Fito Rinaudo, quien como ante Quilmes clavó un derechazo desde afuera del área.



La pregunta es por qué Gimnasia sufrió en el segundo tiempo pese a que Aldosivi se quedó con un jugador menos por la expulsión de Alegre antes del entretiempo.



Primero, un mérito para los marplatenses, que salieron decididos a dar un plus a base de un gran espíritu personal y Penco se erigió de esa manera un peligro constante para los de Alfaro.

Una cuestión inexplicable fue el gol que se perdió Faravelli, pero conste que Gimnasia tuvo un bajón que incluyó imprecisiones y algunas descompensaciones colectivas. Y así estuvo en riesgo una victoria que en condiciones normales debió haber certificado sin esperar el final.

A la seguridad del arquero Arias, hay que valorarle el aporte de Faravelli, porque su actuación no se resume en el 2 a 0 que falló dentro del área chica.



El referente y determinante fue Rinaudo, siempre dio esa cuota de esfuerzo para mantener el equilibrio.