La foto de Jim Carrey que preocupó a sus seguidores

Hoy 12:09 -

El proclamado actor Jim Carrey reapareció en las redes sociales luego de un largo período de ausencia generó preocupación entre sus seguidores en Twitter.

El actor publicó una "Selfie" saludando por el Domingo de Pascuas, donde se lo ve completamente cambiado, con pelo largo, abundante y descuidada barba. En sus manos, un conejo y una pequeña zanahoria.

"Feliz Semana Santa o Pascua o cualquier razón puedas encontrar para sentirse cálido" escribió el comediante en su publicación.

Happy Easter or Passover or whatever reason you can find to feel warm and fuzzy. =(:•} pic.twitter.com/Q5f0KT0yhq