Fotos La conmovedora carta del tío de Balbo a los agresores.

Hoy 18:25 -

Enzo Merchs es hincha de Talleres y es tío de Emanuel Balbo, hincha de Belgrano.

En su muro de Facebook publicó una emotiva carta dirigida a los agresores de su sobrino. Les habla directamente a ellos por lo que hicieron.

El posteo arranca: "NO LE HABLO A TU CABEZA LE HABLO A TU CORAZÓN", y sigue: "Hola.. a vos que miraste, lo insultaste, lo escupiste, le pegaste trompadas, patadas y hasta con tus banderas. A vos que escuchaste a un tipo decir que el es de Talleres y sin conocerlo ni preguntar sacaste toda tu violencia y actuaste, seguramente sin pensar. Sabes que? Te equivocaste loco, te equivocaste, Emanuel ama a Belgrano tanto como vos, tu papá, tu abuelo, tu primo o tu mejor amigo. Te cuento a vos, no sabés la vida que nos estás quitando, no sabés la maravillosa persona a la que te llevás".



El texto finaliza con un pedido de Justicia y ayuda para que todos los que fueron testigos puedan contar lo que vieron.