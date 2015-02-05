CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 18 de Abril de 2017
A LAS 22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN
Por El Liberal
Hoy 20:24 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.30 MORFI
11.30 TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI
12.30 TELEFÉ NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7
14.00 MONO FECHAS
14.10 TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 MI ÚLTIMO DESEO
15.30 SECRETO DE FERIHA
16.30 REGRESO DE LUCAS
17.30 CORTÁ POR LOZANO
18.45 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7
21.15 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
22.30 TOMBOLA NOCTURNA
22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN
23.45 ADDA, AMAR DESPUÉS DE AMAR
00.45 DESPEDIDA DE SOLTEROS
01.45 PAUSA EN FAMILIAl
AMÉRICA
09.30 DESAYUNO
13.30 INTRUSOS
16.15 INFAMA
18.45 AMÉRICA NOTICIAS
20.30 INTRATABLES
23.00 ANIMALES SUELTOS
CANAL 9
15.00 AMORES CON TRAMPA
16.00 UN CAMINO HACIA EL DESTINO
17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO
17.30 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE CENTRAL
20.30 BENDITA
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.30 CLÁSICO NACIONAL
18.00 CONCEBIDO PARA MATAR
19.00 MARATÓN 2017
21.00 TV PÚBLICA NOTICIAS
22.00 SUPERMAX
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 CUESTIÓN DE PESO
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 A TODO O NADA
CANAL14
10.30 EL CLÁSICO: MITRE VS. CLUB SP. PATRIA
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 FÓRUM
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EMISIÓN
15.00 TELÓN ABIERTO
15.30 PASA EN SANTIAGO
16.00 MÚSICA DEL INTERIOR
17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.30 LA COCINA DE TIC
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PARA TODA MUJER
19.30 ARABESC
20.00 ANIMALANDIA
20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EDICIÓN
22.30 PASIÓN POR EL TURF
23.00 EL PODIO
23.30 UNIPERSONALES
CANAL 4
17.30 ALGO EN COMÚN
19.30 PUERTO PESCA
20.00 DESTINOS DEL TURISMO Y LA CULTURA
20.30 MUNDO TURÍSTICO
21.00 NOTI EXPRESS
PELÍCULAS
CINEMAX
09.22 EL SUEÑO DE TELULAH
11.10 HIGH SCHOOL MUSICAL 3. LA GRADUACIÓN
13.20 EL JUEGO DE ENDER
15.32 DRAGON BALL Z. LA BATALLA DE LOS DIOSES
16.16 GAME OF THRONES, EL DESTINO ESTÁ ESCRITO
17.44 LA BATALLA DE RIDDICK
20.10 GHOST RIDER. ESPÍRITU DE VENGANZA
22.00 GAME OF THRONES
23.06 TÚ ERES EL PRÓXIMO
TNT
04.47 TNT BUZZ
06.00 EL JUEGO QUE HIZO HISTORIA
08.12 MISTERIOSA OBSESIÓN
09.07 UNITED 93
11.19 COMO SI FUERA LA PRIMERA VEZ
13.08 ENTRENANDO A PAPÁ
15.21 EL CAZA RECOMPENSAS
17.26 TITANES DEL PACÍFICO
19.59 PELIGROSA OBSESIÓN
21.54 THOR. UN MUNDO OSCURO
00.00 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE
00.55 LA LLAMADA 2
TCM
01.35 FRANCOTIRADOR, EL
04.40 LA PANTERA ROSA
05.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
06.00 LA PANTERA ROSA
06.30 ALF (TEMPORADA 4)
07.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
07.30 LA NIÑERA
10.55 FRANCOTIRADOR, EL
14.25 SINTONÍA DE AMOR
16.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
19.30 ALF (TEMPORADA 4)
20.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
20.30 LA NIÑERA
21.00 BELLEZA AMERICANA
23.15 LA PANTERA ROSA
23.45 EL LARGO BESO DEL ADIÓS
SPACE
07.47 LLAMARADA
10.17 MÁXIMA CONDENA
12.04 SPECIAL ID
13.43 PASAJERO 57
15.22 EL LLANERO SOLITARIO
18.17 S.W.A.T. - UNIDAD ESPECIAL 2
20.01 TURKS & CAICOS
22.00 CAMINANDO ENTRE TUMBAS
23.54 MATAR O MORIR
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE
11.00 DR. HOUSE
12.00 DR. HOUSE
13.00 DETECTIVES MÉDICOS
13.30 CUESTIÓN DE TIEMPO
12.00 DR. HOUSE
17.00 DR. HOUSE
18.00 CHICAGO P.D.
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE
21.00 CHICAGO P.D.
22.00 CHICAGO JUSTICE
23.00 EL AVISPÓN VERDE
01.30 CHICAGO P.D.
02.30 LA LEY Y EL ORDEN. UVE
A DONDE IR
BELLAS ALAS
(AVDA. BELGRANO (S) 1807)
+SÁBADO 22, A PARTIR DE LAS 23, LAS MULLIERIS CELEBRAN SU 11º ANIVERSARIO CON UN SHOW IMPERDIBLE CON CAROLINA HAICK, MARTA NAZAR Y LIDIA RIVAS.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+ JUEVES 20, A LAS 20, EN LA SALA ZAMORA, EN EL CICLO JUEVES DE CONCIERTO, SE PRESENTARÁN SILVIA MARGARI (SOPRANO) Y DELIA TORRESI MASSUH.
+SÁBADO 22, A LAS 21, SE PRESENTARÁ PETECO CARABAJAL CON RIENDAS LIBRES, INVITADOS POR LA FUNDACIÓN CYAC.
+ EL PRÓXIMO DOMINGO 21 DE MAYO LLEGARÁ AL PRIMER COLISEO SANTIAGUEÑO “YAYO SIN FILTRO, REGRESA LA BESTIA”.
CINES
SUNSTAR
RÁPIDOS Y FURIOSOS (3D): ACCIÓN (+ 13 años)
HASTA EL 19/04- 18:30 (Cast) 22:00 (Cast)
UN JEFE EN PAÑALES (3D):
COMEDIA (ATP)
HASTA EL 19/04: 16:10 (Cast) 18:15 (Cast)
LA BELLA Y LA BESTIA (2D): ANIMACIÓN, (ATP)
HASTA EL 19/04: 20:20 (Cast) 22:25 (Cast)
LOS PITUFOS (2D):
ANIMACIÓN (ATP)
HASTA EL 19/04: 17:00, 19:00 (Cast)
UN GOLPE CON ESTILO (2D): COMEDIA (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 19/04 21:30
UN JEFE EN PAÑALES (2D):
COMEDIA (ATP)
HASTA EL 19/04: 17:10, 19:30
NUNCA DIGAS SU NOMBRE 2D TERROR (16 años)
HASTA EL 19/04: 21:45 (Subt)
RÁPIDOS Y FURIOSOS (2D): ACCIÓN (+ 13 años)
HOY HASTA EL 19/04: 17:30 (Cast) 22:30 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
LA BELLA Y LA BESTIA (ATP) CON RESERVAS Y LEYENDA (SE RECOMIENDA LA COMPAÑÍA DE UN ADULTO PARA PÚBLICO INFANTIL)
CASTELLANO 2D 20:50 (TODOS LOS DÍAS)
LOS PITUFOS 3: EN LA ALDEA PERDIDA ATP
CASTELLANO 2D 16:50, 18:50 (TODOS LOS DÍAS)
NUNCA DIGAS SU NOMBRE 2D (APTA 16 AÑOS)
CASTELLANO 2D 23:10 (TODOS LOS DIAS)
RÁPIDOS Y FURIOSOS 8 (APTA 13 AÑOS)
CASTELLANO 2D 19:30, 22:00 (TODOS LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 17:10, 20:00, 22:50 (TODOS LOS DÍAS)
UN JEFE EN PAÑALES (ATP)
CASTELLANO 2D 15:30 (SOLO DE JUEVES A DOMINGO)
17:30 (TODOS LOS DÍAS)
HORARIOS DE APERTURA
TODOS LOS DÍAS, A LAS 16:00
VALOR DE LAS ENTRADAS
2D ENTRADA GENERAL: $105
3D ENTRADA GENERAL: $110