CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 18 de Abril de 2017

A LAS 22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN

Hoy 20:24 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.30 MORFI

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI

12.30 TELEFÉ NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7

14.00 MONO FECHAS

14.10 TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 MI ÚLTIMO DESEO

15.30 SECRETO DE FERIHA

16.30 REGRESO DE LUCAS

17.30 CORTÁ POR LOZANO

18.45 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7

21.15 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

22.30 TOMBOLA NOCTURNA

22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN

23.45 ADDA, AMAR DESPUÉS DE AMAR

00.45 DESPEDIDA DE SOLTEROS

01.45 PAUSA EN FAMILIAl

AMÉRICA

09.30 DESAYUNO

13.30 INTRUSOS

16.15 INFAMA

18.45 AMÉRICA NOTICIAS

20.30 INTRATABLES

23.00 ANIMALES SUELTOS

CANAL 9

15.00 AMORES CON TRAMPA

16.00 UN CAMINO HACIA EL DESTINO

17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO

17.30 CONFRONTADOS

19.00 TELENUEVE CENTRAL

20.30 BENDITA


TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.30 CLÁSICO NACIONAL

18.00 CONCEBIDO PARA MATAR

19.00 MARATÓN 2017

21.00 TV PÚBLICA NOTICIAS

22.00 SUPERMAX

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 CUESTIÓN DE PESO

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 A TODO O NADA

CANAL14

10.30 EL CLÁSICO: MITRE VS. CLUB SP. PATRIA

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 FÓRUM

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EMISIÓN

15.00 TELÓN ABIERTO

15.30 PASA EN SANTIAGO

16.00 MÚSICA DEL INTERIOR

17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.30 LA COCINA DE TIC

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PARA TODA MUJER

19.30 ARABESC

20.00 ANIMALANDIA

20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EDICIÓN

22.30 PASIÓN POR EL TURF

23.00 EL PODIO

23.30 UNIPERSONALES

CANAL 4

17.30 ALGO EN COMÚN

19.30 PUERTO PESCA

20.00 DESTINOS DEL TURISMO Y LA CULTURA

20.30 MUNDO TURÍSTICO

21.00 NOTI EXPRESS

PELÍCULAS

CINEMAX

09.22 EL SUEÑO DE TELULAH

11.10 HIGH SCHOOL MUSICAL 3. LA GRADUACIÓN

13.20 EL JUEGO DE ENDER

15.32 DRAGON BALL Z. LA BATALLA DE LOS DIOSES

16.16 GAME OF THRONES, EL DESTINO ESTÁ ESCRITO

17.44 LA BATALLA DE RIDDICK

20.10 GHOST RIDER. ESPÍRITU DE VENGANZA

22.00 GAME OF THRONES

23.06 TÚ ERES EL PRÓXIMO

TNT

04.47 TNT BUZZ

06.00 EL JUEGO QUE HIZO HISTORIA

08.12 MISTERIOSA OBSESIÓN

09.07 UNITED 93

11.19 COMO SI FUERA LA PRIMERA VEZ

13.08 ENTRENANDO A PAPÁ

15.21 EL CAZA RECOMPENSAS

17.26 TITANES DEL PACÍFICO

19.59 PELIGROSA OBSESIÓN

21.54 THOR. UN MUNDO OSCURO

00.00 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE

00.55 LA LLAMADA 2

TCM

01.35 FRANCOTIRADOR, EL

04.40 LA PANTERA ROSA

05.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

06.00 LA PANTERA ROSA

06.30 ALF (TEMPORADA 4)

07.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

07.30 LA NIÑERA

10.55 FRANCOTIRADOR, EL

14.25 SINTONÍA DE AMOR

16.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

19.30 ALF (TEMPORADA 4)

20.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

20.30 LA NIÑERA

21.00 BELLEZA AMERICANA

23.15 LA PANTERA ROSA

23.45 EL LARGO BESO DEL ADIÓS

SPACE

07.47 LLAMARADA

10.17 MÁXIMA CONDENA

12.04 SPECIAL ID

13.43 PASAJERO 57

15.22 EL LLANERO SOLITARIO

18.17 S.W.A.T. - UNIDAD ESPECIAL 2

20.01 TURKS & CAICOS

22.00 CAMINANDO ENTRE TUMBAS

23.54 MATAR O MORIR

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE

11.00 DR. HOUSE

12.00 DR. HOUSE

13.00 DETECTIVES MÉDICOS

13.30 CUESTIÓN DE TIEMPO

12.00 DR. HOUSE

17.00 DR. HOUSE

18.00 CHICAGO P.D.

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE

21.00 CHICAGO P.D.

22.00 CHICAGO JUSTICE

23.00 EL AVISPÓN VERDE

01.30 CHICAGO P.D.

02.30 LA LEY Y EL ORDEN. UVE

A DONDE IR

BELLAS ALAS

(AVDA. BELGRANO (S) 1807)

+SÁBADO 22, A PARTIR DE LAS 23, LAS MULLIERIS CELEBRAN SU 11º ANIVERSARIO CON UN SHOW IMPERDIBLE CON CAROLINA HAICK, MARTA NAZAR Y LIDIA RIVAS.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+ JUEVES 20, A LAS 20, EN LA SALA ZAMORA, EN EL CICLO JUEVES DE CONCIERTO, SE PRESENTARÁN SILVIA MARGARI (SOPRANO) Y DELIA TORRESI MASSUH.

+SÁBADO 22, A LAS 21, SE PRESENTARÁ PETECO CARABAJAL CON RIENDAS LIBRES, INVITADOS POR LA FUNDACIÓN CYAC.

+ EL PRÓXIMO DOMINGO 21 DE MAYO LLEGARÁ AL PRIMER COLISEO SANTIAGUEÑO “YAYO SIN FILTRO, REGRESA LA BESTIA”.

CINES

SUNSTAR

RÁPIDOS Y FURIOSOS (3D): ACCIÓN (+ 13 años)

HASTA EL 19/04- 18:30 (Cast) 22:00 (Cast)

UN JEFE EN PAÑALES (3D):

COMEDIA (ATP)

HASTA EL 19/04: 16:10 (Cast) 18:15 (Cast)

LA BELLA Y LA BESTIA (2D): ANIMACIÓN, (ATP)

HASTA EL 19/04: 20:20 (Cast) 22:25 (Cast)

LOS PITUFOS (2D):

ANIMACIÓN (ATP)

HASTA EL 19/04: 17:00, 19:00 (Cast)

UN GOLPE CON ESTILO (2D): COMEDIA (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 19/04 21:30

UN JEFE EN PAÑALES (2D):

COMEDIA (ATP)

HASTA EL 19/04: 17:10, 19:30

NUNCA DIGAS SU NOMBRE 2D TERROR (16 años)

HASTA EL 19/04: 21:45 (Subt)

RÁPIDOS Y FURIOSOS (2D): ACCIÓN (+ 13 años)

HOY HASTA EL 19/04: 17:30 (Cast) 22:30 (Subt)


HÍPER LIBERTAD

LA BELLA Y LA BESTIA (ATP) CON RESERVAS Y LEYENDA (SE RECOMIENDA LA COMPAÑÍA DE UN ADULTO PARA PÚBLICO INFANTIL)

CASTELLANO 2D 20:50 (TODOS LOS DÍAS)

LOS PITUFOS 3: EN LA ALDEA PERDIDA ATP

CASTELLANO 2D 16:50, 18:50 (TODOS LOS DÍAS)

NUNCA DIGAS SU NOMBRE 2D (APTA 16 AÑOS)

CASTELLANO 2D 23:10 (TODOS LOS DIAS)

RÁPIDOS Y FURIOSOS 8 (APTA 13 AÑOS)

CASTELLANO 2D 19:30, 22:00 (TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 17:10, 20:00, 22:50 (TODOS LOS DÍAS)

UN JEFE EN PAÑALES (ATP)

CASTELLANO 2D 15:30 (SOLO DE JUEVES A DOMINGO)

17:30 (TODOS LOS DÍAS)

HORARIOS DE APERTURA

TODOS LOS DÍAS, A LAS 16:00


VALOR DE LAS ENTRADAS

2D ENTRADA GENERAL: $105

3D ENTRADA GENERAL: $110

 
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