El kick boxing llegará a San Carlos Unidos de La Banda

18/04/2017 -

Las instalaciones del Club San Carlos Unidos de la ciudad de La Banda será escenario de la cita con lo mejor del kick boxing en jaula. La acción arrancará a las 22y enfrentarán peleadores profesionales y amateur. Se destaca la pelea de Facundo Bartolini vs. Turi Aguaisol (69kg) por la Copa Omar Ocampos. En semi profesional, Roberto Molina (team Carrizo) vs. Franco Martínez (team senshi) 69 kg por la Copa Desafío. Además habrá peleas amateur tanto en femenino como masculino. La más esperada es Fernández vs. Veuillemenot.